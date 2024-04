VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El compositor valenciano Francisco Coll presidirá el Jurado del Certamen Internacional de Bandas de Música 2024, ha anunciado el Ayuntamiento de València en un comunicado.

El músico ha agradecido la confianza a la organización del certamen y ha señalado que "acepto con gusto esta responsabilidad de presidir el jurado de este año, ya que, si bien mi vida profesional se desarrolla en el mundo de la orquesta sinfónica, siempre me he sentido, hasta cierto punto, fruto de todo lo que València y su sistema de sociedades musicales me ofreció durante mi niñez y adolescencia".

"València me proporcionó la oportunidad de empezar en el mundo de la música, creciendo con un trombón en las manos y desarrollando mis habilidades a través de todas esas vivencias que me marcaron profundamente, y que no puedo, sino estar siempre agradecido por todo ello", subraya Coll.

Su música ha sido interpretada, entre otras, por la Orquesta Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Los Ángeles, la Filarmónica de Múnich, la Sinfónica de Toronto, la Orquesta Sinfónica Ciudad de Birmingham, la Orquesta Nacional de España o la Filarmónica de Luxemburgo.

Además, ha dirigido, entre otras, la Orquesta Sinfónica de la BBC, la Filarmónica de Radio France, la Kammerorchester Basel, la Orquesta de València, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias o la Camerata Bern. Actualmente, está escribiendo una ópera y trabaja de forma regular con artistas como Sol Gabetta, Patricia Kopatchinskaja o Kirill Gerstein y sus composiciones se han escuchado en festivales internacionales como BBC Proms, Aldeburgh, Aix-en-provence, Verbier, Aspen o Tanglewood.

El Certamen Internacional de Bandas de València, que se celebra desde finales del siglo XIX, este año tendrá lugar, de nuevo, en el Palau de la Música los días 18, 19, 20 y 21 de julio, contando inicialmente con una inscripción de 30 bandas, de las que han quedado 21 conformadas dentro del orden de actuación. De estas, 15 son de la Comunitat Valenciana, 2 de Galicia, 1 de la Comunidad autónoma de Madrid y 1 de Castilla La Mancha. Además, el Certamen contará con la participación de una banda sinfónica de Colombia y una banda de Portugal.

BBC PROMS 2024

Recientemente también se ha conocido que la obra 'Concierto para cello y orquesta', de Francisco Coll, será interpretada en los BBC Proms 2024, el festival de música clásica más conocido del mundo, que se celebrará entre el 19 de julio y el 14 de septiembre en Londres. La actuación contará con Sol Gabetta como solista y la BBC Symphony Orchestra.

En este sentido, Francisco Coll junto a Joaquin Rodrigo han sido dos de los compositores valencianos programados en toda la historia de dicho festival internacional, desde su fundación en 1895. El mismo compositor dirigió el estreno mundial con la Orchestre Philharmonique de Radio France (en París), y, después, con Kammerorchester Basel en Suiza (en ambas ocasiones con Gabetta como solista).