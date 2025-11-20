Francisco Pérez Puche "declara su amor" a València con un libro que rinde homenaje a los jardines de la ciudad

VALENCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cronista oficial de la ciudad de València, el periodista Francisco Pérez Puche, "declara su amor" a la capital del Turia en un libro con el que rinde homenaje a la historia de los jardines de la ciudad y reflexiona sobre su futuro.

'Para jardines, València', un libro dividido en dos volúmenes y editado en 2025 por el Ayuntamiento de València, muestra también en sus páginas la gestión de las corporaciones democráticas de la ciudad en el último cuarto del siglo XX y las primeras décadas de la actual centuria.

La presentación ha tenido lugar este jueves en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València y ha contado con la presencia de la alcaldesa María José Catalá; del concejal de Cultura, José Luis Moreno, y del propio autor.

El primer volumen está dedicado al período que abarca desde la fundación de la ciudad hasta el año 1957, mientras que el segundo comprende desde el año de la riada hasta 2024, año en que València fue Capital Verde Europea.

El periodista ha destacado que el libro nació como "entretenimiento de pandemia" y que, con él, pretende hacer un homenaje a la historia de los jardines de València y reflexionar sobre su futuro.

En este sentido, ha indicado que "largas batallas verdes desfilan por el libro" y ha hecho mención a las de "la Glorieta y su verja, la de los Viveros, la del Paseo al mar, la del Jardín de Jesuitas, el parque de Nazaret y el viejo cauce".

"RIGOR, PASIÓN Y MIRADA PROFUNDA"

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la nueva obra de Pérez Puche "nace del rigor, la pasión y la mirada profunda de un periodista y escritor admirado y respetado; y de una persona que ama a València".

"'Para jardines, València' no es sólo la historia del desarrollo urbano de nuestra ciudad y la historia del mito verde que nos acompaña desde hace siglos. Este libro es, por encima de eso, una declaración de amor a València", ha destacado la primera edil.

En esta línea, ha señalado que el veterano periodista lleva a cabo en su libro "un recorrido documentado de los grandes mitos, cambios, proyectos y polémicas generados en torno a la evolución de las zonas verdes de València".

Asimismo, el concejal de Cultura ha indicado el libro permite conocer la historia de los de València y es, además, "una excusa" para mostrar "la crónica social y política de lo que ha sido la ciudad durante los siglos 19 y 20".