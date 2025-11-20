La FSMCV lanza nuevas ayudas por valor de 349.600 euros para las escuelas afectadas por la dana

VALÈNCIA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMCV) lanza nuevas ayudas destinadas a apoyar a las agrupaciones más afectadas por la fatídica dana del 29 de octubre de 2024. La cifra asciende a 349.600 euros entre 23 escuelas de música --15.200 euros a cada una de ellas--, con el objetivo de "contribuir a la reactivación de la actividad educativa y apoyar al alumnado y a las familias que más han sufrido las consecuencias de la catástrofe", explica la entidad en un comunicado.
Cerca de 4.000 alumnos podrán beneficiarse de medidas de apoyo directo durante el curso. Estas ayudas se suman al resto de acciones impulsadas desde la Federación para acompañar a las sociedades musicales damnificadas y garantizar la continuidad de su actividad cultural y formativa.
Tras un año completo de recaudación y gestión de recursos, la FSMCV presenta el balance global del proyecto solidario de apoyo a las sociedades musicales afectadas por la barrancada. En total, se han repartido 1.493.198,57 euros, procedentes de donaciones privadas, aportaciones institucionales y colaboraciones ciudadanas.
Del total movilizado, 480.192,49 euro (32%) corresponden a donaciones en especie, principalmente instrumental; 1.013.006,08 euro (68%) son donaciones económicas, destinadas a afrontar daños en infraestructuras, adquirir equipamiento y apoyar la continuidad de las escuelas de música, desgrana la federación.
Se trata de una movilización "histórica que ha permitido que la comunidad musical valenciana -sociedades, instituciones públicas, empresas y ciudadanía- se una para sostener a las agrupaciones más afectadas y garantizar su recuperación", subrayan.