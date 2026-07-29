El fuego de la Vall d'Uixó arrasa 9.300 hectáreas y preocupa el flanco entre Tales y Alfondeguilla

CASTELLÓ, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio que desde el sábado quema el entorno de la Serra d'Espadà, en la provincia de Castellón, ha arrasado hasta el momento unas 9.300 hectáreas y afecta a un perímetro de 81 kilómetros. El flanco que más preocupa en este quinto día de lucha contra las llamas es el oeste, entre los términos de Tales y Alfondeguilla.

Afortunadamente, la noche ha servido para realizar un "un trabajo importante de consolidación de determinados frentes" y ahora el operativo "está yendo un poco por delante de la emergencia".

Así se ha puesto de relieve tras la reunión del Cecopi que se ha desarrollado a primera hora de la mañana de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) desplegado en el área del siniestro.

El conseller de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha precisado que la cifra provisional de 10.000 hectáreas quemadas que se proporcionó anoche se ha ajustado y queda fijada por ahora en 9.300.

Sobre los efectivos, ha subrayado que en torno a 400 trabajan en cada momento y que la tarea se lleva a cabo en turnos para que los profesionales puedan relevarse. En total, ha remarcado que el personal que está "destinado y a disposición" de la extinción de este incendio es aproximadamente de más de 1.200 efectivos entre bomberos de varias instituciones, sanitarios, medio ambiente, UME, la Guardia Civil o el Miteco.

"Quiero poner en valor este amplio dispositivo en el que todas las administraciones estamos colaborando en total coordinación en todo momento y siempre a disposición del mando operativo y dar un servicio adecuado a la ciudadanía", ha resaltado.

En la misma línea, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha agradecido "el esfuerzo de todos los efectivos" y se ha referido a la Unidad Militar de Emergencias (UME), ya que se ha incorporado otra sección completa de a estos trabajos de extinción. "Tenemos por cada turno dos secciones completas de la Unidad Militar de Emergencias, trabajando de forma coordinada con todos los medios de extinción", ha expuesto.

"Eso supone --ha continuado-- que por parte de las instituciones del Gobierno de España, tanto con las brigadas forestales del Ministerio de Transición Ecológica, como la Unidad Militar de Emergencias, como de la Guardia Civil, en este momento la incorporación de efectivos del Estado al incendio supera los 435".

ALBERGUES Y HABITACIONES

Por otra parte, el conseller Juan Carlos Valderrama también ha dado la última hora de las personas que se encuentran desalojadas. Actualmente hay ocupadas en Segorbe 138 plazas, en Onda 74, en Nules 48, en Moncofa 50. En total 310 plazas de 964 disponibles.

También ha hecho notar que, tras cuatro noches de este incendio forestal en el que la gente necesita disponer de un bienestar, se está procediendo a desplazar de estos albergues a 172 personas a otros lugares para que puedan estar mejor acomodados y puedan descansar.

En concreto, se están desplazando a la residencia de estudiantes de la Universitat Jaume I de Castellón, donde se dispone de 50 habitaciones "que se pueden dimensionar en cualquier momento". También al centro de alto rendimiento de la Penyeta Roja de Castellón, con 25 habitaciones, y al balneario de la Vilavella, con otras 20 habitaciones. Se trata, ha puntualizado de habitaciones dobles.

Por su parte, el director del PMA, Fernando Kindelán, ha comentado que el punto que más preocupa es el la zona oeste del incendio --el flanco que se ajusta entre los términos de Tales y Alfondeguilla-- "condicionado fundamentalmente por el viento del este o sureste". Se trata de una zona "muy quebrada, muy dificultosa de acceder y por eso tenemos una actuación relativamente irregular a la espera de acceder o de esperar".

"Estamos intentando ya consolidar los frentes que están rotos pero todavía activos y, básicamente, lo que intentamos es esperar el avance del fuego hasta zonas accesibles porque nosotros realmente estamos yendo un poco por delante del incendio, estamos yendo por delante de esa emergencia, aunque no podamos acceder a determinadas zonas", ha descrito.

MEDIOS ÁEREOS

Este profesional ha señalado que "en este momento tenemos una situación de estabilidad y la capa límite nos está permitiendo acceder con los medios aéreos de manera que estamos trabajando más rápido que en otras condiciones".

Además, durante la pasada noche se ha hecho "un trabajo importante de consolidación de determinados frentes, puesto que eran unas zonas muy complicadas para penetrar en toda esa masa boscosa".