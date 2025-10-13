Las fuertes lluvias no provocan incidentes relevantes durante las últimas horas en la Comunitat Valenciana

Archivo - Una persona camina bajo la lluvia, a 15 de septiembre de 2023, en València - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuertes lluvias de este lunes no han provocado incidentes relevantes en las últimas horas en la Comunitat Valenciana, según ha informado la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, tras la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias mantenida esta tarde, a las 18.00 horas, en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Rodríguez ha señalado que "todos los servicios están desplegados en las zonas en las que están decretados los niveles de alerta". Asimismo, ha resaltado que se mantiene decretada la Situación 1 del Plan Especial de Inundaciones en la comarca valenciana de la Safor.

En este sentido, ha subrayado que continúa activa la alerta roja en el litoral sur de Valencia, donde se ha enviado a la población un segundo ES-Alert ante la ampliación del aviso por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

"Queremos pedir y solicitar la máxima prudencia, la máxima precaución en las próximas horas, hasta que finalice o pueda finalizar el episodio porque hay que estar muy pendientes de la evolución del mismo", ha recalcado.

"Recordar las recomendaciones, no cruzar barrancos, intentar limitar la circulación si no es imprescindible y estar muy pendientes de esta evolución meteorológica", ha insistido.

La secretaria autonómica de Emergencias e Interior ha indicado que Aemet les ha trasladado que "pueden producirse tormentas puntuales, que pueden tener bastante intensidad". Además, ha apuntado que, "a partir de las 00.00 horas, según evolucione el episodio, se revaluarán los niveles de los avisos".

Asimismo, ha resaltado que "todos los servicios de bomberos, bomberos forestales, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Autonómica, Policía Nacional, etc. van a estar con sus dispositivos activados durante todas estas horas para garantizar la tranquilidad y la seguridad de los vecinos y seguir haciendo un seguimiento o actuación, en su caso, de este episodio meteorológico". "Quisiera aprovechar para agradecer todo el esfuerzo y el trabajo que todos los profesionales están realizando durante estos días", ha expresado.

"Estamos en el episodio que se activó el pasado día 7 de octubre y seguimos todos con la máxima intensidad trabajando en la protección o en la prevención de las posibles emergencias que puedan derivarse del mismo", ha reiterado.