Una fuga de agua en una tubería afecta a la calzada en la zona de Archiduque Carlos con Tres Cruces en València

Imagen de la fuga de agua
Imagen de la fuga de agua - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA
Europa Press C. Valenciana
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 12:33

   VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Ciclo Integral de Agua del Ayuntamiento de València está trabajando en la reparación de una fuga de agua procedente de una tubería en la zona de Archiduque Carlos con Tres Cruces, que no ha provocado la afectación a abonados.

   La fuga de agua en la calzada afecta a la entrada de València por el Camino Nuevo de Picanya y el Bulevar Sur, en dirección al Hospital General, según ha informado el consistorio en un comunicado.

   La Policía Local está regulando el tráfico en la zona para evitar retenciones. Se trata de una tubería de de fibrocemento de 200 mm de diámetro del año 1980.

