Fundación Bancaja, Medalla de Honor del CVC por ser punto de encuentro del "arte y la solidaridad"

El Consell Valencià de Cultura (CVC) hace entrega a la Fundación Bancaja de su Medalla de Honor. - FUNDACIÓN BANCAJA

VALÈNCIA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha hecho entrega este miércoles de su Medalla de Honor a la Fundación Bancaja por su "larga trayectoria en la difusión y el apoyo a la cultura valenciana" en un acto en el que su presidente, Rafael Alcón, ha insistido en el compromiso de la entidad en "continuar contribuyendo a la cultura valenciana desde la independencia y el servicio público".

El acto de entrega ha tenido lugar en la sede de la institución consultiva, en el Palau de Forcalló, y ha contado con la presencia de su presidente, Jose María Lozano; el de la Fundación Bancaja, Rafael Alcón; la presidenta de la Comissió de les Arts, Amparo Carbonell; el secretario del CVC, Jesús Huguet, así como otros representantes políticos y culturales valencianos.

Huguet ha sido el encargado de leer el acta del Pleno de Ademuz (Valencia) por el que el pasado 27 de octubre se acordó la concesión de este reconocimiento "por su larga trayectoria desde su constitución como fundación en el apoyo y la construcción de la cultura valenciana de excelencia y el inequívoco papel que juega en la actualidad en el campo de la plástica moderna y contemporánea".

A continuación, la presidenta de la Comissió de les Arts se ha dirigido a la institución premiada para elogiar su labor y contribución durante décadas "de preservar nuestro patrimonio e impulsar la creatividad contemporánea que acerca el arte y el pensamiento a la ciudad".

"Nos reunimos hoy para celebrar el recorrido de una institución que forma parte central de nuestra identidad cultural. La Fundación Bancaja sabe sostener y proyectar lo mejor de nuestro legado creando espacios accesibles, vivos y abiertos al encuentro, donde el arte se comparte y cobra sentido crítico", ha destacado.

Asimismo, Carbonell ha recordado que el origen de la Fundación se encuentra en "la obra social de la antigua Caja de Ahorros de València cuyas primeras iniciativas, ya en la segunda mitad del siglo XX, acercaban la cultura mediante exposiciones, conferencias y actividades educativas".

LA CULTURA COMO "MOTOR DE INCLUSIÓN"

"Aquella semilla inicial se transformó en la actual Fundación Bancaja, una institución moderna y inteligente con una clara vocación cultural en la ciudad", ha subrayado, al tiempo que ha afirmado que su sede se ha convertido en "un verdadero punto de importancia" ya que sus salas "han acogido exposiciones memorables que han situado València en un mapa cultural nacional y internacional".

En este sentido, ha apuntado que la institución "ha demostrado que la cultura es mucho más que contemplación, es un motor de inclusión, un instrumento de equidad y una herramienta para formar ciudadanos críticos y comprometidos".

"Sus programas, destinados a la educación, la integración de colectivos vulnerables y el fomento de la participación comunitaria, muestran que la cultura puede transformar vidas y fortalecer el tejido social", ha expuesto la presidenta y ha añadido: "Gracias a estas iniciativas la Fundación contribuye a construir una sociedad más justa, más cohesionada y consciente de sí misma, donde la cultura se reconoce como un derecho y un vehículo de progreso colectivo".

Tras el discurso de Carbonell, el presidente del CVC ha hecho entrega de la medalla a Rafael Alcón, quien ha firmado en el Libro de Honor de la entidad.

El presidente de la Fundación Bancaja ha agradecido al Consell Valencià de Cultura la distinción, que "nos impulsa y compromete a seguir trabajando con la misma motivación e ilusión al llegar de la mano de una institución como el CVC, depositaria del saber y de la sensibilidad de tantas personalidades del mundo de la cultura, y con la que compartimos una misma misión: mantener viva la cultura valenciana".

"REFLEXIÓN, DIÁLOGO Y PENSAMIENTO CRÍTICO"

En esta línea, Alcón ha indicado que vivimos en "una época de cambios, incertidumbre y, a veces de crisis existencial y es, en esos momentos cuando la cultura más puede ayudar a nuestra sociedad, no solo desde la perspectiva de la estética, sino también desde la ética, ofreciendo reflexión, diálogo y pensamiento crítico".

Y, ha agregado: "Por ello, y con la esperanza de aportar luz en nuestros tiempos, nuestro compromiso es seguir contribuyendo a la cultura valenciana desde la independencia y el servicio público, seguir siendo un espacio abierto, plural, accesible, donde conviva la tradición y la innovación, donde el arte, la música, la educación y la solidaridad se entrelacen para mejorar la vida de las personas".

El presidente del CVC ha sido el encargado de cerrar el acto y, antes de leer su discurso, ha mencionado la presencia de "la presidente" de Les Corts, Llanos Massó; y de la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó, quien le ha corregido al ser presentada como máxima responsables de "la Acadèmia de la Lengua Valenciana".

En su intervención, Lozano ha remarcado la importancia del fondo de obras artísticas de la fundación y ha destacado "los éxitos de una programación expositiva y cultural que no olvida las actividades musicales y pedagógicas".

"Todo esto ha sido especialmente decisivo en los momentos críticos por los cuales ha pasado el arte valenciano recientemente", ha subrayado Lozano, que ha agradecido la labor de la fundación y, en particular, de su presidente.

FUNDACIÓN BANCAJA

Desde su refundación en noviembre de 2013, más de ocho millones de personas se han beneficiado de los programas sociales y culturales de la Fundación Bancaja.

En este periodo se han presentado más de 80 exposiciones con retrospectivas históricas como las de Manolo Valdés, Equipo Crónica, Antonio López, Jaume Plensa, Miquel Navarro, Andreu Alfaro, Joan Genovés, Soledad Sevilla, Julio Romero de Torres, Ignacio Zuloaga, Antonio Saura, Francis Bacon o Julian Opie, entre otros; muestras inéditas en el arte español como la que reunió por primera vez la obra de Eduardo Chillida y Jorge Oteiza; y la presencia constante de Sorolla y Picasso en su programación.

Desde el área de acción social, el programa de mediación cultural ha acercado el arte a colectivos específicos como los escolares, personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social y mayores.