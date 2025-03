La Fundación Bancaja muestra el arte "desgarrador" de Lita Cabellut en una retrospectiva inédita de su obra

Lita Cabellut, "contenta" de poder "traer algo de luz y poesía" después de la dana: "El arte tiene que curarnos"

VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaja muestra el arte "desgarrador" de la artista Lita Cabellut en una retrospectiva inédita de su trayectoria a través de 120 obras de las últimas dos décadas que muestran el carácter multidisciplinar de su expresión artística con la presencia de pinturas, esculturas, instalaciones y vídeo arte.

La muestra 'Lita Cabellut. Vida desgarrando Arte' --que se podrá visitar desde este próximo viernes hasta el 31 de agosto-- se ha presentado este jueves en la Fundación Bancaja y ha contado con la presencia de su presidente, Rafael Alcón; del comisario Eduardo Martínez de la Pera y de la propia artista.

El conjunto expositivo permite presentar por primera vez muchas obras nunca mostradas al público entre las que se encuentran Herinneringen (2003), Edvard Munch - Gratende akt (2021) o de la serie inspirada en 'Bodas de sangre' de Federico García Lorca, así como revelar el ejercicio de intervención que la artista ha realizado durante los últimos años sobre creaciones del pasado.

La visión personal de Lita Cabellut ofrecida en la exposición se estructura a través de los cinco grandes pilares conceptuales que de manera atemporal han impulsado su creación en un diálogo constante: vida, pasión, poder, identidad y libertad.

Así, las paredes de la Fundación Bancaja se han vestido de negro para acoger las 120 obras de la artista en las que "la espiritualidad, el misticismo y la resiliencia" que las caracterizan sirven de luz para iluminar la sala.

Además, se ha incluido en la muestra el 'ding' en el que Cabellut lleva desde hace cuatro décadas depositando los trozos que "desgarra, arranca y araña" de sus cuadros.

"Vamos a encontrar los trozos de lienzo que han caído de todos y cada uno de sus cuadros porque ella estima que todo lo que hacemos guarda una parte de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestros sentimientos y por eso es incapaz de deshacerse de esa pintura porque en ese ding se encuentran parte de todos los personajes de esta exposición", ha explicado el comisario.

RETRATAR A AQUELLOS QUE "NO TIENEN VOZ"

Según ha indicado, la muestra permite "ver, contemplar y sobre todo sentir" lo que a la artista "le agita, le desespera, lo que ama, lo que le desgarra, lo que le irrita".

"En el fondo su vida la vive desgarrando y lo hace a través del arte, porque cree que el arte tiene la capacidad de transformarnos a todos, que hace de nosotros mejores personas y que, transformándonos individualmente, consigue hacer este mundo un mundo más bello en el que vivir", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que Cabellut es "incapaz" de observar la vida sin "ver lo luminoso" y, al mismo tiempo, "los claroscuros que esconde" y, por ello, en su obra busca retratar a "los marginados", aquellos que "no tienen voz", en los que se puede encontrar también "lealtad", "belleza" y "dignidad".

Así, Martínez de la Pera ha subrayado que la artista extrae algunas de esas características de "todos esos bufones, esos borrachos, esos seres marginados que pintó el gran Diego Velázquez, pero que en sus miradas había nobleza y dignidad".

De este modo, considera que en sus obras se pueden encontrar también referencias al Greco en el uso que hace de los colores que resulta "esencial" para dar "ese punto de esperanza que siempre tienen sus obras" o a Goya y a Van Dyck por "la solidez" y "la luz" que aporta.

Por su parte, Lita Cabellut ha confesado que para ella ha sido una experiencia "muy emocionante" haber podido hacer una retrospectiva de las cinco décadas que lleva dedicándose al mundo del arte ya que le ha permitido rencontrarse con piezas que hacía 15 o 20 años que no veía.

"DETROZAR" CUADROS QUE PINTÓ HACE 30 AÑOS

En este punto, el comisario ha apuntado que este viaje en el tiempo permitido que la artista haya podido releer su obra de manera que muchos de los cuadros que llevaban décadas sin exponerse, en esta ocasión lo hacen transformados pues Cabellut ha intervenido en ellos de la misma manera que hace ahora.

"Se dio cuenta que la vida le ha dado una nueva misión. Que es la belleza del imperfecto. Y, por eso, ha destrozado muchos de los cuadros que ella pintó perfectos, ideales, hace 25 y 30 años", ha señalado.

Sobre el protagonismo que da en sus obras a las personas más marginadas de la sociedad, la artista ha resaltado que le interesa "muchísimo" retratar a "los que no tienen voz, a los que no queremos ver, a los que giramos la esquina o nos bajamos de la acera para no verlos frontalmente".

Asimismo, ha sostenido que, a pesar del paso de los años, los marginados de ahora están "mezclados con los ignorados en casa". "Tenemos tanta gente que tiene comida y tiene una habitación y están tan tremendamente solos y abandonados. Tenemos tantos hijos donde se encierran en su habitación y están con sus problemas de bullying y ni nos enteramos", ha expuesto.

"CICATRIZAR" LA HERIDA DE LA DANA

Preguntada por si tragedias como la dana le sirven de inspiración para sus cuadros, Cabellut ha señalado que para ella lo que ha ocurrido en Valencia es "una desgracia tremenda" y es "muy consciente" de que la provincia está "herida" y esa herida se tiene que "cicatrizar".

"El arte tiene que curarnos, el arte tiene que acariciarnos el alma, el arte tiene que darnos esa flexibilidad para que nuestro consciente, nuestro intelecto, vuelva a funcionar bien. Estoy muy contenta de que después de esta gran pérdida podamos traer algo de luz, algo de poesía, algo de esperanza", ha manifestado.

Con motivo de la exposición se ha editado un catálogo con la reproducción de las obras expuestas y textos elaborados por Eloy Martínez de la Pera, el escritor X. Antón Castro y el experto Tayfun Belgin. La exposición Lita Cabellut. Vida desgarrando Arte se podrá visitar en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia del 28 de marzo al 31 de agosto de 2025.