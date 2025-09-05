Fundación Bancaja prorroga la exposición de 'Escenas y paisajes en la pintura valenciana'

La exposición 'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX', en Fundación Bancaja. - FUNDACIÓN BANCAJA.

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Bancaja de València prórroga hasta el 19 de octubre la exposición 'Escenas y paisajes en la pintura valenciana. Siglos XIX y XX', que estaba previsto clausurar el 14 de septiembre.

De este modo, amplía la posibilidad de visitar esta muestra antológica que "visualiza la deriva costumbrista de la pintura de género valenciana, planteando una nueva mirada sobre el significado, transcendencia y evolución de esta corriente artística en la plástica de la época", destaca la oganización en un comunicado.

Comisariada por el catedrático de Historia del Arte Francisco Javier Pérez Rojas, la selección reúne a más de 50 artistas valencianos que entre 1850 y 1940 renovaron los cánones académicos en la representación pictórica de escenas costumbristas y paisajes durante ese periodo.

La nómina de artistas presentes en las muestra incluye, entre otros, a Sorolla, Agrasot, Belliure, Muñoz Degrain, Pinazo, Cecilio Pla, Josep Renau y Segrelles.

El recorrido expositivo aborda temas como el costumbrismo rural con escenas de labradores y huertanos; la modernidad de la cartelería festiva; la Arcadia feliz de la huerta y su visión hedonista; el mar y la Albufera de Valencia; la mujer valenciana; y la religiosidad popular.