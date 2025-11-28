La Fundación Chirivella Soriano expone "el diálogo pausado y visceral" de Chema López y Santiago Ydáñez - FUNDACIÓN CHIRIVELLA SORIANO

VALÈNCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Chema López (Albacete, 1969) y Santiago Ydañez (Jaén, 1969) se encuentran en la Fundación Chirivella Soriano en una muestra que recoge "el diálogo pausado" y "la mirada visceral" de los pintores. Además, la Sala d'Arcs acoge la muestra de la artista emergente Estefanía Serrano que indaga en los fundamentos de la forma y la geometría.

El centro de arte ha presentado este viernes las dos muestras --que se podrán visitar desde este sábado hasta el 1 de marzo-- y ha contado con la presencia de su director, Manuel Chirivella; los artistas Chema López, Santiago Ydáñez, y Estefanía Serrano, así como de la Vicedecana de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos UPV, Laura Silvestre, y del técnico de la Fundación Chirivella Soriano, Daniel Elvira.

Manuel Chirivella ha señalado que la muestra 'Sesión Doble/Double Feature' supone la última exposición de celebración de los 20 años de la fundación y que sirve para "recordar" y "revisar" la obra de estos dos artistas.

Según ha apuntado el director, entre las diferentes muestras realizadas a lo largo de este tipo, se ha decidido seleccionar las dedicadas a López en 2007 (El brillo del sapo) y a Ydáñez en 2010 (Lo real hecho sagrado) por su "calidad", su "excelente y consolidada trayectoria" y "una cierta sintonía ideológica y amistad que con ambos se ha fraguado con el paso de tiempo".

Así, ha afirmado que la producción artística de ambos es "equiparable en algunos aspectos" e "igualmente estéticamente compatible desde el punto de vista expositivo".

En este sentido, ha puesto como ejemplo "el uso del blanco y negro frecuente, pero no exclusivo, en los rostros donde se aprecian gestos, expresiones y emociones distintas, paisajes de nubes negras e incluso un animalario particular".

"RELACIONES SIMBÓLICAS Y GESTUALES"

"Relaciones simbólicas y gestuales, la importancia del tempo, el retrato, los paisajes, la relación con la naturaleza o con el cuerpo, la violencia y los acontecimientos históricos, se entrelazan en este diálogo doble", ha señalado Chirivella.

Chema López ha indicado que el título 'Sesión Doble/Double Feature' "sugiere el concepto de imagen superpuesta, como en el cine. La idea era que los cuadros convivieran y dialogaran" y, sobre esta cuestión, Santiago Ydañez ha apuntado que para el diseño de la muestra, ambos se han cruzado material y han intercambiado ideas en las que conviven "la mirada primitiva" que aparecen en sus obras y "la precisión y el método" de López.

López, reconocido por una obra que investiga la construcción de la imagen, la memoria y los mecanismos de representación desde un lenguaje "preciso y calculado", se cruza con "la fuerza expresionista, visceral y emocional" que caracteriza el universo pictórico de Ydañez, donde "la figura humana, la máscara y la teatralidad se enfrentan y se desbordan".

OPORTUNIDAD EN UN MUNDO "VORAZ" Y "COMPLICADO"

Por su parte, 'El huevo o la gallina', el proyecto seleccionado en la XII Convocatoria Sala d'Arcs, organizada por la fundación en colaboración con el Máster de Producción Artística de la Universitat Politècnica de València (UPV), presenta "una reflexión visual sobre el origen y la secuencia, indagando en los fundamentos de la forma y del pensamiento geométrico".

La Vicedecana de la Facultad de Bellas Artes ha agradecido al centro de arte su apuesta "fundamental" por el talento emergente en un mundo como el arte en el que hacer carrera es "tan difícil", por lo que ha destacado el "papel maravilloso" que hacen.

Respecto a la artista, Silvestre ha señalado que la decisión de que ganara esta convocatoria fue "muy fácil" ya que "destacaba absolutamente, tanto por la calidad del trabajo como por la profesionalización" a la hora de concurrir al concurso.

Asimismo, ha indicado que Estefanía Serrano ha recibido recientemente el galardón del Premio Nacional de Pintura Bellas Artes de San Carlos 2025, un reconocimiento que "consolida su trayectoria emergente".

De ese modo, ha asegurado que es "un lujo" que la joven artista coincida en un mismo espacio con la doble sesión expositiva de Lóez e Ydáñez, lo cual permite generar "sinergias" y "diálogo" entre los artistas.

En este sentido, el técnico de la Fundación Chirivella Soriano ha puesto en relieve este proyecto dedicado a "jóvenes artistas que salen a un mundo nuevo, muchas veces voraz y complicado", y que les ayuda a poder comenzar su propio camino.

"ACERCAR UNA OBRA PICTÓRICA Y GEOMÉTRICA A UN PÚBLICO MÁS AMPLIO"

"Lo que vemos en 'El huevo y la gallina' es como no hay punto en la línea. La línea está completamente libre, se queda sin nada que la pueda parar. Es muy interesante poder hablar de la línea y hacer una metáfora con el paso del tiempo y poder decir que la Función Chirivella Soriano se encuentra en el principio de esas líneas de Estefanía y que esperamos poder estar durante muchísimo tiempo viendo cómo la línea de la fundación continúa y cómo la línea de este concurso, Sala d'Arcs, no ha hecho más que empezar", ha resaltado.

Por su parte, la artista ha señalado que la muestra trata de "acercar una obra pictórica y geométrica" a un público "más amplio" dado que estos temas no suelen "tocarse mucho" entre los artistas de su generación.

"Trato de buscar esta relación entre la línea geométrica y la línea natural, de ahí de dónde sale la línea, si es el punto, si es ella misma, y esto también lo consigo a nivel plástico por medio de la proporción áurea, ya que es una proporción que está presente en la naturaleza", ha subrayado.

En esta línea, y, en referencia a la exposición 'Sesión Doble/Double Feature', Serrano ha explicado que su muestra también tiene que ver con el tiempo, una cuestión que se ve plasmada "tanto en el título de la exposición como en el título de las obras" porque "todas" corresponden a los minutos y los segundos que ha tardado "en contar las líneas de la obra finalizada".