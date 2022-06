Fundación LAB cuelga una lona gigante para visibilizar a los investigadores de la Comunitat Valenciana

Lanza el movimiento #YoSI para crear conciencia colectiva sobre el emprendimiento, la innovación, la tecnología y la investigación

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación LAB Mediterráneo ha presentado este martes el movimiento #YoSI, una iniciativa con la que pretende dar visibilidad a la investigación, la tecnología, el emprendimiento e innovación. Entre sus acciones se incluye la colocación de una lona gigante con los nombres de importantes figuras de la investigación en la Comunitat Valenciana.

En el acto han participado el presidente de la Fundación LAB Mediterráneo, Alberto Gutiérrez; el investigador del ICMol y presidente de AccenT, Gonzalo Abellán; el director general de de la Red de Institutos Tecnológicos, Gonzalo Belenguer; la investigadora distinguida de la UV Belén Franch; la directora de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste; el vicesecretario de Fundación LAB Mediterráneo y director general de Lanzadera, Javier Jiménez;

el vocal de la Comisión Ejecutiva de Fundación LAB Mediterráneo y CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, Raúl Martín; el presidente ejecutivo de la Fundación Premios Rei Jaume I, Javier Quesada, y el presidente de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit), Fernando Saludes.

La lona gigante, ubicada en la confluencia de las Avenidas J.J. Dómine y del Puerto, pone nombre y apellidos a científicos consolidados y emergentes de la Comunitat Valenciana: entre ellos Gonzalo Abellán, Mónica Bolúfer, Belén Franch, Juan A. Conesa, Josep Redón, Cristina Ferrándiz, Avelino Cormas y muchos más.

De este modo, reconoce la importancia de una larga lista de investigadores en áreas tan diversas como nutrición, tecnología de alimentos, física, química, medicina, matemáticas, farmacología, inteligencia artificial, economía o biología, entre otras muchas especialidades.

Asimismo se ha hecho público el vídeo '#YoSI' y las acciones que se realicen a partir de ahora se podrán seguir a través de la web yosi.fundacionlab.es y desde las redes sociales de la Fundación.

El presidente de Fundación LAB Mediterráneo ha explicado que hace un año se creó el concepto Sociedad Ilimitada, con las sigas S.I, un "sí positivo" que aboga por una "sociedad sin límites a la hora de crear empedramiento, apoyar a sus investigadores, ser más tecnólogos e invertir en i+D+I". La presentación este martes del movimiento #YoSI es la segunda parte de esta acción y pretende que "el resto de la sociedad civil se junte y apoye el movimiento d que sí somos capaces de fomentar la innovación, la tecnología, la investigación y el emprendimiento".

Para ello, además de la lona y de diferentes actos, la fundación elaborará piezas audiovisuales que difundirá en redes sociales, en cines y en otros espacios, porque "nos tenemos que creer que somos grandes en investigación, tecnología, emprendimiento e innovación", ha reivindicado.

Por su parte, desde los Premios Jaume I, Javier Quesada ha remarcado que "sin una empresa, el conocimiento se queda en el aire", pues para poder "mejorar la vida de la gente" tiene que haber emprendedores que "los lleven a la práctica". "Las pastillas, los medicamentos, los escáneres, aunque nazcan en la investigación, como no tengamos emprendedores que los lleven a la práctica.

"La inversión necesita tiempo y riesgo, pero no es fracaso. Si luego no sale, es un intento. De los fracasos se aprende más que de los éxitos y los empresarios deben arriesgar", ha sostenido.

La investigadora Belén Franch ha explicado que eventos como los de este martes "en Estados Unidos eran la norma" y que está "muy contenta" de verlos en la Comunitat a su regreso, y ha llamado a trabajar en la "sinergia" entre ciencia y mundo empresarial. "La ciencia es por norma innovación, la innovación también significa que esa ciencia se aplicable, llega a un fin, a la sociedad", ha señalado, antes de indicar que la "inversión pública no es suficiente" y que la empresas deben "ponerse las pilas y aportar para que esto sea efectivo".

"NOS ESTAMOS JUGANDO EL FUTURO"

Asimismo, el presidente de Redit, Fernando Saludes, ha señalado que crear una conciencia colectiva sobre la importancia de la innovación entre sigue siendo una "asignatura pendiente", cuando, ha advertido, "nos estamos jugando el futuro". Además, ha advertido que "si no consigues que la sociedad sea consciente" de su importancia, no se logra que "se plasme en los presupuestos por parte de los políticos". "Hay un marco presupuestario que no conseguimos levantar si no es concienciando desde la base de la sociedad civil", ha agregado.

El investigador del ICMol y presidente de AccenT, Gonzalo Abellán, ha destacado que la interacción entre empresa y ciencia "era una pata que estaba un poco coja en la Comunitat Valenciana" y que actos como el de Fundación LAB Mediterráneo "se van uniendo poco a poco y algo se está moviendo en la Comunitat". Así, ha explicado que AccenT empieza a tener proyectos financiados por las empresas valencianas al 100%, un "modelo que en el extranjero está bien implementado" y que "somos capaces de implementar en la Comunitat gracias a iniciativas" como la de LAB.

Raúl Martín, desde LAB y el también CEO de KM ZERO Food Innovation Hub, ha afirmado que "tenemos uno de los mejores ecosistemas europeos" en investigación pero falta "el componente empresarial", y la directora de KM ZERO Food Innovation Hub, Beatriz Jacoste, ha añadido que "es imprescindible juntar a los diferentes actores innovadores de la región porque a veces trabajan de forma muy disgregada y hace falta unir fuerzas para ir coordinados y apoyar a todos los emprendedores y empresas que están tratando de averiguar cómo adelantarse y preparase para el futuro".

INVESTIGACIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Fundación LAB Mediterráneo apunta en su informe '¿Cómo impulsar

la I+D+i en la Comunitat Valenciana?' que la investigación suele

producirse mayoritariamente en centros públicos, y advierte de la urgente flexibilidad que se requiere para que profesores, investigadores y técnicos de las universidades y los centros de I+D puedan desarrollar parte de su trabajo directamente en empresas; y, a la inversa, que el personal de las empresas pueda participar en la investigación o en la docencia en los diferentes centros donde se desarrolla e imparte conocimiento.

Según el informe de resultados de 2021, la inversión en I+D en

la Comunitat Valenciana es el 1,09% del PIB, frente al 1,25% de España o el 2'2 de la UE. La Comunitat Valenciana representa el 10,7% de la población española, el 9,3% de su PIB y concentra el 8,1% del gasto total en I+D, mientras que el gasto empresarial en I+D se sitúa en el 6,9% del total, según el informe de Fundación LAB Mediterráneo.