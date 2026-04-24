Fundación Mediterráneo cierra el ciclo de mitos y personajes de la literatura universal con el 'Quijote'

José Manuel Lucía Megías - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO

ALICANTE, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mediterráneo celebra el próximo lunes a las 19.00 horas en el Aula de Cultura de Alicante la última sesión del ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', con una conferencia dedicada a Don Quijote, a cargo del catedrático José Manuel Lucía Megías, especialista en la obra de Miguel de Cervantes. La entrada será libre hasta completar aforo.

Bajo el título 'Los Quijotes de Cervantes ante el espejo de los libros de caballerías', la ponencia propone una aproximación a la figura del 'Quijote' desde una "perspectiva plural", planteando la posibilidad de que no exista un único personaje, sino múltiples interpretaciones que conviven en la obra cervantina, señala la entidad cultural en un comunicado.

A partir de esta idea, la sesión analizará la relación entre Don Quijote de la Mancha y la tradición de los libros de caballerías, así como los mecanismos literarios que explican su "profunda renovación" del género narrativo.

La conferencia abordará también las razones por las que la obra de Cervantes "se ha convertido en uno de los textos más influyentes de la literatura universal", destacando su "capacidad para trascender su contexto histórico y seguir interpelando a los lectores contemporáneos".

En este sentido, la figura de Don Quijote "se presenta no solo como un personaje literario, sino como un símbolo complejo que articula cuestiones como la identidad, la ficción, la realidad y el sentido de la experiencia humana", añade la Fundación Mediterráneo.

TRAYECTORIA

Lucía Megías es catedrático de Filología Románica en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y "uno de los principales expertos internacionales en Cervantes y en la historia del Quijote", según la entidad.

El experto ha desarrollado una "extensa trayectoria investigadora" centrada en la literatura medieval y del Siglo de Oro, con "especial atención" a la obra cervantina. Es autor de numerosos estudios, ediciones y trabajos de referencia sobre Don Quijote de la Mancha, así como impulsor de proyectos académicos y de divulgación que han contribuido a renovar la lectura contemporánea de Cervantes.

Su labor combina el "rigor científico" con una "destacada capacidad de comunicación, acercando al público general los grandes textos de la tradición literaria", han resaltado desde la fundación cultural.

En la actualidad es presidente de honor de la Asociación de Cervantistas, de la que fue secretario y presidente, además de secretario de la Asociación de Amigos de José Luis Sampedro. Ha sido secretario-tesorero y vicepresidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Bibliografía.

La Fundación Mediterráneo ha explicado que esta conferencia pone el broche final al ciclo 'Mitos y personajes de la literatura universal', desarrollada durante el mes de abril con el objetivo de "revisar algunas de las figuras más influyentes de la tradición literaria occidental". La iniciativa ha contado con las intervenciones de Higinio Marín, Luna Miguel y Helena Cortés, quienes han abordado, respectivamente, las figuras de Ulises, Lolita y Fausto.