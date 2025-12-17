La Fundación SGAE presenta en Paiporta (Valencia) cuatro obras sobre la dana nacidas en su laboratorio teatral

Las autoras y autores Samuel Sebastian, Jerónimo Cornelles (tutor), Marta Chust, Rubén Rodríguez y Arantxa Talón, en una sesión del Laboratorio de Escritura Teatral 'La memoria de nuestras calles: FANG', en la sede valenciana de SGAE. - SGAE

La Fundación SGAE, a través del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana y con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Paiporta (Valencia), presenta en formato de lectura dramatizada las obras de los autores que han participado en su 'III Laboratorio de Escritura Teatral La memoria de nuestras calles'.

Bajo el lema 'FANG' --'BARRO'--, la temática de esta edición se ha centrado en las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024 en Valencia. Las obras seleccionadas son 'El forn', de Rubén Rodríguez; 'La mancha que habita', de Arantxa Cortés; 'La sangre de nuestras calles', de Marta Chust; y 'Centenària', de Samuel Sebastian Rodríguez, tal y como ha informado la fundación en un comunicado.

Asimismo, el acto se celebrará en la Biblioteca Pública María Moliner Ruiz de Paiporta (Pl. Esglèsia de Sant Jordi, 10), el jueves 18 de diciembre, a las 18.30 horas. La entrada es libre. La presentación, por su parte, correrá a cargo de los dramaturgos Juan Luis Mira (en representación del Consejo Territorial de SGAE de la Comunidad Valenciana e impulsor del proyecto) y Jerónimo Cornelles (tutor del laboratorio y director de la lectura dramatizada). La dramatización de las obras correrá a cargo de Arantxa Cortés, Marta Chust y Laura Useleti.

'FANG' se creó con la finalidad de impulsar la escritura de textos dramáticos y apoyar a las creadoras y creadores emergentes en su trabajo. Del mismo modo, a través de este proyecto se pretende también explorar las posibilidades que ofrece el teatro como herramienta para la reflexión, la denuncia y la memoria.

En ese sentido, Cornelles ha apuntado: "Para mí, este laboratorio ha sido un recordatorio de que escribir teatro es también un acto comunitario: una manera de devolverle a la ciudadanía palabras que puedan nombrar lo que a veces no sabemos decir. Si algo he aprendido es que la cultura, cuando se hace desde la memoria compartida, no solo crea obras: también comunidad". El dramaturgo Jerónimo Cornelles ha definido su experiencia al frente del laboratorio como "tan intensa como necesaria".

"Acompañar a Marta, Rubén, Arantxa y Samuel en este proceso de transformar una herida reciente en materiales escénicos me ha permitido comprobar la capacidad del teatro para recomponer lo que el agua y el barro arrasaron. Cada uno de los textos trabajados ha nacido de imágenes que todavía duelen y preguntas sin respuestas, pero también de una voluntad común: entender qué nos pasó y cómo seguimos adelante", ha agregado.

A PROPÓSITO DEL TUTOR DEL LABORATORIO, JERÓNIMO CORNELLES

Actor, director, dramaturgo y gestor cultural, Jerónimo Cornelles nació en Miramar (Argentina) en 1976, pero vive desde niño en Valencia. Es fundador y director artístico de la compañía Bramant Teatre, desde 1998, y dirige también la compañía 'alarcón&cornelles' y el festival 'Russafa Escènica'.

En 2011 recibió el Premio de la Cartelera Levante-EMV por su aportación a las artes escénicas en la Comunidad Valenciana. Como dramaturgo ha escrito obras como Construyendo a Verónica (galardonada en los Premios de la Feria Internacional de Teatro y Danza de Huesca y en los Premis Abril) o Reencuentros (Premio Max Aub de la Generalitat Valenciana).

Ha realizado, además, textos por encargo para compañías como Albena Teatre (Perras) o Arden (La invasión de los bárbaros), y su obra Pequeños episodios de fascismo cotidiano fue seleccionado para el I Programa de Desarrollo de Dramaturgias Actuales del INAEM. Como actor ha trabajado bajo la dirección de, entre otros, Rafael Calatayud, Magüi Mira y Emiliano Bronzino.