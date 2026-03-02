Fundación Valenciaport impulsa nuevas experiencias turísticas sostenibles para cruceristas en valencia

La Fundación Valenciaport impulsa nuevas experiencias turísticas sostenibles para cruceristas en la provincia de Valencia - FUNDACIÓN VALENCIAPORT

VALÈNCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Valenciaport plantea, en el marco del proyecto europeo PortCrew, el desarrollo de nuevas rutas ecosostenibles para cruceristas que llegan a Valencia, diseñadas específicamente para grupos emergentes o con necesidades particulares, como personas con discapacidad, familias con niños pequeños, millennials o generación Z.

Estas nuevas propuestas buscan "diversificar la oferta turística de la provincia, favorecer la desconcentración de visitantes y aliviar la presión sobre las zonas más frecuentadas, contribuyendo así a la sostenibilidad social y económica del turismo de cruceros", según ha informado la entidad en un comunicado.

La Fundación ha celebrado recientemente, con el apoyo de la Diputació de València, una jornada formativa especializada en desarrollo de producto turístico para cruceristas, dirigida a destinos de la provincia y a empresas de servicios turísticos interesadas en trabajar con este segmento "estratégico".

El objetivo del proyecto europeo PortCrew es continuar impulsando la estrategia de sostenibilidad del sector crucerístico promovida por Valenciaport. Este workshop regional, centrado en la capacitación técnica de los agentes locales, ha tenido como principales objetivos diseñar y adaptar productos y experiencias aptas para el mercado crucerista; conocer los requisitos operativos, logísticos y comerciales propios de este turismo; impulsar la diversificación territorial de las excursiones, poniendo en valor recursos del interior y de la costa más allá de la ciudad y fomentar la colaboración público-privada entre destinos, empresas y entidades que forman parte de la cadena de valor del crucero.

La jornada, celebrada en las instalaciones de la Fundación Valenciaport, reunió a alrededor de 40 representantes de destinos y empresas turísticas de la provincia. Todos los interesados en desarrollar nuevas experiencias turísticas adaptadas al mercado de cruceros podrán contar con el asesoramiento del equipo técnico de PortCrew. Para ello, se organizarán sesiones bilaterales de trabajo orientadas al diseño y adaptación de productos que cumplan los requisitos del proyecto.

Aquellas propuestas que se ajusten a los criterios establecidos tendrán la oportunidad de presentarse en un fam trip que se organizará en el marco de PortCrew, como paso previo a su comercialización internacional. Con esta iniciativa, la Fundación Valenciaport reafirma su compromiso con un modelo de turismo de cruceros "más sostenible, diversificado y generador de valor para el conjunto del territorio provincial", señala la entidad.