Fuset afea que Fallas de Especial elijan un jurado solo de hombres: "Hay quien quiere que vayamos hacia atrás"

Publicado 13/03/2019 16:43:25 CET

La federación resalta que "este año y todos tiene máximo respeto por la mujer" y pide al edil que rectifique

VALÈNCIA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, ha cargado contra la Federación de Fallas de Especial por elegir un jurado compuesto únicamente por hombres, algo que ha calificado de "inasumible": "Hay gente que quiere que vayamos hacia atrás", ha lamentado. Por su parte, la federación ha resaltado que "este año y todos tiene máximo respeto por la mujer" y ha pedido al edil que rectifique.

Fuset ha criticado la elección del jurado, primero en redes sociales y posteriormente en declaraciones a Europa Press, ya que "no puede ser que una fiesta donde las mujeres son el 60 por ciento, un jurado tan importante como las Fallas de Especial, el elemento central de la fiesta, tenga nueve hombres, nueve de nueve".

"Los 'machotes' amos y señores de la fiesta pueden insultarme todo lo que quieran en sus tertulias y redes sociales, por no callar, y una vez más mirarán el dedo y no la luna, pero a mí esa decisión me provoca una profunda tristeza y me ratifica en la necesidad de hacer una reflexión en voz alta sobre cómo podemos hacerlo mejor", ha aseverado el concejal en su cuenta de Facebook.

El edil ha señalado a la Federación de Fallas de Especial, que es la que elige el jurado, y considera que han hecho un sistema que no garantiza la presencia de mujeres. "He intentado hasta en dos ocasiones en la asamblea de presidentes cambiar ese sistema, proponer uno que garantice, ya no la paridad, sino una representación equilibrada, que todos los jurados tuvieran al menos y un hombre y una mujer, que fueran mixtas. La asamblea legítimamente las tumbó, pero yo no me voy a cansar de decirlo", ha sostenido.

"¿Qué imagen estaremos dando cuando el día 16 sean nueve tíos los que juzguen el centro de nuestra fiesta? ¿De verdad creen que no hay ni una sola mujer merecedora de formar parte? Querer esta fiesta no es cerrar los ojos a la realidad que nos rodea, sino alzar la voz y mojarse para mejorarla. Y la fiesta en la que yo creo no duda en caminar hacia la igualdad y la inclusión como, afortunadamente, lo hace el resto de la sociedad de la que formamos parte. ¡No nos quedemos atrás, por favor!", ha pedido el edil.

MUJERES "VETADAS"

Asimismo, el concejal ha apuntado que algunas comisiones habían propuesto mujeres, aunque ha puntualizado que "algunas de ellas tengo entendido que han sido vetadas". "Lo denuncié hace dos años cuando la federación eligió once hombres de un jurado de once, y lo volveré hacer las veces que haga falta y no me temblará nunca la voz al hacerlo".

"Hace falta que las fallas estén a la altura, y creo que lo estamos en cada casal y comisión, y no puede ser que el elemento central de nuestra fiesta y en un jurado tan importante como el de fallas pasen esas cosas", ha criticado Fuset.

LA FEDERACIÓN LO ACHACA AL "AZAR DEL SORTEO"

Por su parte, la Federación de Fallas de Especial ha lamentado que el concejal "no se ha tomado ni siquiera la molestia de contrastar una información equivocada" y ha asegurado que la entidad "en este año y todos tiene máximo respeto por la mujer y son varias las que han tenido la posibilidad de formar parte del jurado, pero el azar del sorteo quiso que no saliera ninguna de ellas".

En la misma línea, la entidad cree que "lo más lamentable de todo" es que nadie les ha preguntado nada y "solo se han cargado tintas contra este colectivo". "No somos los que más hacemos, pero sí somos de los que hacemos mucho por la fiesta de las Fallas sin criticar a nadie, ni valorar a nadie y sin juzgar a nadie de forma premeditada y tan dura como se ha hecho en el día de hoy contra nosotros".

En este sentido, ha pedido a Fuset que rectifique porque "no se ajusta a la realidad" y se han mostrado dispuestos a enseñar al edil el proceso de elección, en el que, ha resaltado, participó el delegado de Monumentos de JCF.

"Pedimos mayor respeto para estas comisiones, para todo el colectivo fallero y para esa igualdad que nosotros entendemos y defendemos. Nosotros hablamos de seres humanos y de personas", ha destacado la federación.