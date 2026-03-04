Futurmoda abre sus puertas con más de 210 firmas y una "apuesta firme por la innovación y la sostenibilidad"

Inauguración de Futurmoda este miércoles en Fira Alacant - FUTURMODA

ALICANTE, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Futurmoda ha inaugurado este miércoles su 55 edición en los pabellones de Fira Alacant, ubicados en Elche (Alicante), con la participación de más de 210 firmas expositoras y una "apuesta firme por la innovación y la sostenibilidad para hacer frente a los retos del sector".

Así, ya han arrancado "dos jornadas de intensa actividad profesional para la industria de los componentes, materiales, textiles y tecnología aplicada al calzado y la marroquinería", según han subrayado los organizadores del evento en un comunicado.

El acto inaugural ha contado con la presencia de diversas autoridades, como la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano; el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y el director provincial de Comercio e ICEX en Alicante, Rafael Ortega, quienes han realizado un recorrido por la zona expositiva junto a representantes del sector y de la organización del certamen.

Asimismo, el presidente de la Asociación Española de Empresas de Componentes para el Calzado (AEC), Manuel Román, ha afirmado que "todo lo que se presenta en feria son novedades" y que esta es "una ocasión para que los expositores encuentren nuevas oportunidades comerciales y los visitantes puedan descubrir las últimas tendencias en moda y complementos para el calzado".

Por su parte, Cano ha subrayado que "el sector de los componentes apuesta por la innovación, la calidad y el diseño", algo que ha permitido al sector "sortear los vaivenes económicos que se han ido produciendo en los últimos tiempos". También ha destacado la "apuesta por la sostenibilidad" en Futurmoda, según ha detallado la organización del evento.

En la misma línea, Ruz, como primer edil de la ciudad de Elche, ha mostrado el "apoyo" del Ayuntamiento al sector y ha abogado por "seguir compitiendo y demostrando el espíritu de trabajo de los ilicitanos".

"CARÁCTER INTERNACIONAL"

En cuanto a los datos de participación, Futurmoda ha explicado que reúne en esta edición más de 210 firmas expositoras representadas, con una previsión de asistencia cercana a los 4.000 visitantes profesionales durante las dos jornadas de feria.

También ha resaltado que el evento mantiene su "carácter internacional", con una participación del 51 por ciento de empresas nacionales y un 49% de firmas internacionales. Entre los países representados, están España, Italia, Alemania, Portugal, Francia, Grecia, Holanda, Suiza, Países Bajos, China, Japón, Taiwán y Turquía.

Durante esta primera jornada de Futurmoda, uno de los focos de interés ha sido el Foro de Expertos, que ha acogido varias ponencias y mesas redondas en las que se han analizado "los principales retos de la industria".

Entre los temas que se han abordado, están la formación en el sector del calzado, la "transformación tecnológica" de la industria y el "impacto" de herramientas como la inteligencia artificial, la robótica o el análisis de datos en los procesos productivos.

Otro espacio visitado ha sido Futurmoda Green Planet, "área monográfica dedicada a materiales sostenibles, procesos responsables y soluciones vinculadas a la economía circular". Esta zona permite a los visitantes "descubrir propuestas que responden a las nuevas exigencias regulatorias y a la creciente demanda de sostenibilidad por parte de las marcas internacionales", de acuerdo con los organizadores.

EMPRESAS

La feria vuelve a reunir en esta edición a empresas especializadas en pieles, textiles, componentes, accesorios, productos químicos y soluciones tecnológicas para el sector. Como novedad, también participan compañías de maquinaria industrial, "que presentan equipos y sistemas orientados a mejorar la eficiencia productiva y la automatización en los procesos de fabricación".

Tras la inauguración oficial, la feria ha comenzado una "intensa jornada de actividad comercial", en la que fabricantes, proveedores, diseñadores y profesionales del sector han podido establecer contactos, descubrir nuevas tendencias y generar "oportunidades de negocio".

BECAS AEC-UMH

En el marco de la jornada inaugural, también se ha formalizado la firma del convenio de colaboración entre la AEC y la Universidad Miguel Hernández (UMH) para la puesta en marcha de las Becas AEC-UMH, vinculadas al grado en Gestión, Tecnología y Moda.

Este acuerdo tiene como objetivo "promover la colaboración" entre ambas instituciones mediante la convocatoria de becas dirigidas al estudiantado matriculado en este grado durante el curso académico 2025-2026. Así, la iniciativa busca "incentivar el talento joven y fomentar vocaciones profesionales especializadas dentro de la industria del calzado".

Las ayudas estarán destinadas a "estudiantes que presenten proyectos de trabajo orientados al desarrollo y la mejora competitiva del sector, contribuyendo así a fortalecer el conocimiento, la innovación y el futuro de la industria".

La feria continuará este jueves con su segunda jornada, en la que los profesionales "seguirán estableciendo contactos comerciales y explorando nuevas oportunidades dentro del sector", ha concluido la organización de Futurmoda.