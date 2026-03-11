FVET reclama "medidas urgentes" para el transporte en respuesta a la guerra de Irán

Archivo - Imagen de archivo de camiones - FVET - Archivo

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha reclamado "con carácter urgente" la puesta en marcha de un nuevo Plan Nacional que contemple ayudas "directas e indirectas" al sector que sirvan para "amortiguar el aumento desproporcionado del precio del combustible y su impacto" en estas empresas y la sociedad en general.

En base a las cifras publicadas por el Ministerio para la Transición Ecológica en su Geoportal, la Federación denuncia que el coste de llenar hoy el depósito de un camión es 420 euros más caro que antes del inicio del conflicto y el sector se enfrenta a una "difícil situación".

El presidente de FVET, Carlos Prades, ha recodado a las empresas del sector que la normativa "permite y protege la aplicación de la cláusula de revisión del combustible". "Es fundamental que se utilice este mecanismo para repercutir el incremento del gasoil en los contratos de transporte y evitar trabajar por debajo de costes", ha indicado.

A su juicio, "la escalada del precio del combustible está siendo más rápida que en 2022 con la guerra de Ucrania" y ha añadido que, entonces, "se puso en marcha un Plan Nacional para minimizar su impacto en el tejido económico y el transporte que debemos recuperar".

En este contexto, FVET urge al diseño de un nuevo Plan Nacional que contemple bonificaciones directas al precio del combustible, aumento del coeficiente del carburante de un 30 a un 40 por ciento en la cláusula de revisión y la reducción de tiempos en los plazos de devolución del impuesto sobre hidrocarburos.

"La escalada del precio del combustible supone que llenar el depósito pase a acercarse a un 40% de los gastos totales. El coste del gasoil era de 1,439 el litro el día 1 de marzo y ayer era de 1,789, el día 10 del mismo mes", ha denunciado el presidente de la Federación valenciana.

SERVICIO ESENCIAL

Por todo ello, FVET reivindica un "plan de choque urgente ante una situación de incertidumbre que empeora a día a día y que está afectando de lleno a un servicio considerado esencial para sostener la competitividad de actividades estratégicas como la cerámica, la exportación, la automoción, la alimentación o la agricultura".

Asimismo, FVET solicita a las administraciones públicas que refuercen las labores de vigilancia y garanticen el cumplimiento efectivo de la normativa vigente en materia de revisión de precios en el transporte por carretera. "Existe la obligación de no operar por debajo de costes, tal y como establece el Real Decreto-ley 14/2022 en el marco de la ley de la cadena de transporte", ha destacado Padres.

Desde FVET insisten en recordar a los cargadores y al conjunto de los actores de la cadena logística que tienen que "aceptar y aplicar con total normalidad este mecanismo de revisión".