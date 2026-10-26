La gala de los IX Premis Lola Gaos se traslada al 5 de diciembre para respetar la jornada de reflexión del 29N

Imagen de la lectura de las nominaciones - AVAV

VALÈNCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual (AVAV), junto al Consell de l'Audiovisual de la Comunitat Valenciana y el Institut Valencià de Cultura (IVC), como entidades coorganizadoras, han decidido trasladar la gala de entrega de los IX Premis Lola Gaos - Premis de l'Audiovisual Valencià al sábado 5 de diciembre ya que estaba prevista para el 28 de noviembre, una fecha que coincide con la jornada de reflexión de las elecciones del 29N.

Por este motivo, la organización ha optado por retrasar la gala una semana para "garantizar que la gran fiesta del audiovisual valenciano se celebre en un contexto que permita poner sobre el cine valenciano el foco informativo y de conexión con el público que merece", según ha informado en un comunicado.

La gala tendrá lugar, como estaba previsto, en el Palau de la Música de València. Las candidaturas nominadas, anunciadas el pasado 20 de octubre, se mantienen sin ningún cambio, al igual que el resto del calendario de votaciones de la Academia.

Esta novena edición ha reunido 269 candidaturas correspondientes a 69 obras entre largometrajes y cortometrajes de ficción, documental y animación, además de videojuegos y contenido sonoro, una cifra que refleja el "buen momento" de la producción audiovisual valenciana.

La AVAV agradece la comprensión de los profesionales nominados, de los miembros de la Academia y del público, y les emplaza a celebrar "juntos lo mejor del audiovisual valenciano el próximo 5 de diciembre".