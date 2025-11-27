Galería Luis Adelantado convierte la memoria en "impulso de futuro" con la muestra colectiva 'El sueño de la serpiente'

La Galería Luis Adelantado ha inaugurado este jueves 'El sueño de la serpiente'. - GALERÍA LUIS ADELANTADO

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Galería Luis Adelantado ha inaugurado este jueves 'El sueño de la serpiente', una exposición colectiva que reúne obras y artistas de diferentes etapas del espacio, junto a una selección de creadoras relevantes en el panorama actual, con el objetivo de convertir "la memoria en impulso de futuro".

La muestra, que podrá visitarse hasta el 13 de enero de 2026, recorre todas las salas y está cocomisariada por Olga Adelantado --que acaba de cumplir su décimo aniversario como directora de la galería-- y la crítica de arte, escritora y comisaria Johanna Caplliure.

Esta selección reúne una veintena de trabajos de las artistas Mar Arza, Carmen Calvo, Lucía C. Pino, Milagros de la Torre, Susy Gómez, Mónica Mays, Eva Lootz, Emmanuela Soria Ruiz y Montserrat Soto. En este recorrido, Carmen Calvo actúa como piedra angular que conecta ambos momentos de la galería: el fundacional de Luis Adelantado en los años 90 y el actual bajo la dirección de Olga Adelantado.

A través de todo tipo de técnicas contemporáneas, como la fotografía, la escultura, los materiales orgánicos o las instalaciones escultóricas, las artistas abordan temas como la memoria y el olvido, la censura y la resistencia, los procesos y la transmutación de la materia, el territorio y la naturaleza, la intimidad y la comunidad, lo frágil y lo poderoso.

Para ello, 'El sueño de la serpiente' apela a una construcción de la obra a través del objeto, la historia, la memoria, el anonimato o el territorio. En este sentido, la exposición se plantea como un itinerario en diferentes temporalidades, con diferentes intensidades creativas y una apuesta por artistas que inspiran a la galería en la formulación de nuevas posibilidades de hacer arte, pero, también, de generar mundos.

Una de esas temporalidades gira en torno a las posibilidades de la imagen y reúne las obras de Mar Arza, que reinterpreta el imaginario representacional femenino; Milagros de la Torre, que explora el lenguaje y la censura en ciertos libros antiguos; Emmanuela Soria Ruiz, que fusiona palabra, rejería y forja en esculturas que recuerdan las cancelas en ventanas y puertas de la tradición española; Susy Gómez, que sitúa al espectador ante espacios imposibles de recorrer; y Montserrat Soto, cuyos retratos de la albufera valenciana de 1998 investigan la relación entre naturaleza, territorio y memoria.

LA POTENCIA DE LA MATERIA

La segunda línea, que hace referencia a la potencia de la materia, muestra el trabajo de Eva Lootz, que reivindica un posicionamiento cuidadoso sobre la naturaleza y su propia existencia ecológica; Carmen Calvo, cuyas composiciones juegan con lo enigmático y la resistencia de los objetos cotidianos; Mónica Mays, que tensiona los vínculos entre lo orgánico y lo industrial; y Lucía C. Pino, cuyas esculturas expanden el cuerpo hacia una lectura queer y arquitectónica del deseo.

Como explica la comisaria Johanna Caplliure, "el sueño de la serpiente se perfila como una exposición definida por relatos que se entrecruzan y unen en una suerte de ficción reparadora". "A esta idea de ficción, que es capaz de paliar los momentos de injusticia, censura, dolor, anonimato o incomprensión, se suma una valerosa mirada transformadora que propone un espacio de posibilidades", añade.

Así, todas las obras que componen la muestra se abren a la interpretación: "Cada obra nos sacude para también transformarnos. Bajo el pleno convencimiento del poder de las prácticas reparadoras que, atendiendo al dolor, al vacío o al silencio se deslizan sinuosamente hacia el cuidado, lo posible y lo parlante, los trabajos proponen diferentes posturas para hacer mundos", sostiene Caplliure.

Para Olga Adelantado, 'El sueño de la serpiente' pone el foco en cómo conjugan los dos momentos de la galería. "Queríamos mirarnos con honestidad: elegir las obras que nos han hecho crecer y ponerlas a conversar con artistas que hoy empujan otras posibilidades. Esa fricción afectiva es nuestra manera de pensar el futuro", asevera.

Fundada en València en 1985 por Luis Adelantado, la galería nació con la vocación de tender puentes entre la creación contemporánea española e internacional, apoyando tanto a artistas consolidados como a nuevas generaciones. En 2009 abrió sede en Ciudad de México, convirtiéndose en una de las primeras galerías españolas con presencia en Latinoamérica. Durante más de tres décadas esta filial actuó como plataforma clave para el intercambio transatlántico, bajo la dirección del propio Luis Adelantado.

Actualmente, con su actividad centrada de nuevo en València y bajo la dirección de Olga Adelantado desde 2015, la galería combina su legado familiar con una mirada renovada. Con una superficie de 1.500 metros cuadrados, la galería cuenta con cinco plantas dedicadas al arte contemporáneo y una estructura que permite extender el diálogo entre pisos. Aprovechando la verticalidad del edificio, puede albergar simultáneamente exposiciones individuales y colectivas, así como programas paralelos.

La Galería Luis Adelantado participa en ferias internacionales de referencia como ARCOmadrid, Frieze New York, Art Brussels, Paris Photo, ARCO Lisboa y Offscreen Paris, y consolidando su papel como referente del arte contemporáneo.