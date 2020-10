Galiana sobre las Fallas: "No puedo tirar la toalla en octubre. Trabajaremos con un plan A, B y Z"

Insta a "mirar hacia el día" frente a la idea que "todo el mundo tiene en la cabeza" de unas fiestas "masificadas" y "nocturnas"

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El edil de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de València y presidente de Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, ha insistido en la idea de celebrar las Fallas de 2021 adaptándolas a las limitaciones que establezcan las autoridades sanitarias frente a la pandemia de la Covid-19.

Así, ha descartado pensar ya que no tengan lugar y ha reiterado su voluntad de trabajar en los planes que sea necesario para que se celebren. "No puedo tirar la toalla en el mes de octubre. No puedo lanzar un mensaje que no sea de esperanza. Trabajaremos con un plan A, B, C y hasta con el Z. Cuando no me queden planes, entonces me daré por vencido pero mientras hay un mínimo de esperanza", ha señalado en una entrevista a Europa Press.

Galiana ha resaltado que esas fiestas, "en ningún caso, serán como las que conocemos de 2019, las últimas en celebrarse enteras" antes de la llegada del coronavirus. "Sé que no van a ser iguales, ni mucho menos, pero el mundo fallero está demostrando que se pueden hacer actos controlados con todas las medidas de seguridad sanitaria. Lo está haciendo", ha expuesto.

En este sentido, ha manifestado que como ha planteado "muy bien" el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, respecto a la celebración de las próximas Fallas, hay "un camino" entre "que haya unas Fallas como las que conocemos y que no haya". "No creo que tengamos que saltar de un punto al otro. En medio hay un camino que recorrer. Está el plan A, el B, el C, el D" y los que se puedan proponer, ha aseverado.

Tras ello, ha resaltado que "todo el mundo tiene en la cabeza las Fallas de una manera: por la noche. Unas Fallas masificadas, nocturnas, de discomóviles y de orquestas" y ha pedido "mirar hacia el día". "Dejemos que se propongan planes", ha reiterado en esta línea.

El responsable municipal ha agregado que "conforme vas acercándote al 'no hay Fallas' vas quemando planes" pero ha subrayado que su intención es tener, "por lo menos, la posibilidad de plantear" esas opciones. "Las autoridades sanitarias me dirán esto no, esto sí con matices o no rotundamente y volveré a presentar otro plan. Cuando ya me quede sin alternativas, sin opciones, entonces ya saldrán ellas a decir que no hay Fallas", ha afirmado.

Carlos Galiana ha comentado que entiende y alaba el trabajo de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que dijo recientemente que sin una vacuna frente a la Covid no podrían celebrarse fiestas como las Fallas, y ha precisado que con su postura "ni corrijo, ni matizo" sus palabras sino que expone que "hay trabajo por delante que se puede hacer". "Mientras hay vida, hay esperanza", ha asegurado.

A este respecto y en alusión a actividades económicas como la pirotécnica, la floristería, la indumentaria, la orfebrería o los espectáculos, ha añadido que "hay que dar una respuesta" a "todo lo que hay alrededor de las Fallas". "No me vale con salir y decir: no hay Fallas", ha apuntado, tras lo que ha defendido que junto a decisiones como esa se presente una "batería de medidas" para esos sectores.

"La Generalitat tendrá que poner encima de la mesa un plan B para todo el mundo. Si el concejal de Cultura Festiva está presentando el A, B, C, D y todos no pueden ser porque sanitariamente no se puede, habrá que hacer un cálculo para saber qué supone eso para la Comunitat. Habrá que decir qué hacer con el tejido económico", ha declarado. "Antes de la desaparición de ciertos sectores económicos y oficios tendremos que trabajar", ha agregado.

"AYUDAR A SUPERAR ESTE MOMENTO"

Por otro lado, un año después del nombramiento de las Falleras Mayores de 2020, Consuelo Llobet y Carla García --que repetirán en 2021 como máximas representantes de la fiesta tras no haber podido disfrutar por completo de las de este ejercicio por su suspensión ante la pandemia--, Galiana ha destacado el peso de ambas en el mundo fallero y ha aludido al papel que en las circunstancias actuales tienen para "ayudar a superar este momento" a todo el colectivo.

"Estamos en un momento muy complicado para las Fallas y las fiestas en general. Ellas son una de las partes perjudicadas. Tienen el respaldo del mundo fallero. Pido que nos ayuden a todos a superar este momento. Las dos están acudiendo a actos, están dando la cara y están mostrando templanza. Eso es importante para el mundo fallero", ha manifestado el presidente de la JCF.

En este sentido, ha opinado que "ahora más que nunca" se necesita "esa parte del mundo fallero que gusta", la de "verlas y sentir su calor". Así, ha afirmado que tanto el mundo fallero como sus máximas representantes necesitan ahora "que se les diga: estamos todos juntos en esto". "Ellas ahí tienen una parte muy importante como representantes de la fiesta", ha insistido.

Con todo, se ha mostrado "convencido de que el mundo fallero puede decir al resto de la ciudadanía cómo hay que hacer las cosas" en un momento como el actual, al tiempo que respecto a la celebración de las fiestas josefinas ha añadido que "no hay nadie que tenga más interés" que este colectivo. "Se está comportando. La única manera de andar en ese sentido es ir juntos, de la mano. Con esa premisa todo el mundo se ha puesto a remar" en esa dirección, ha explicado.

OTRAS FIESTAS

Preguntado por si el mensaje de "esperanza" y las consideraciones que plantea se extienden a otras fiestas de la capital valenciana, Carlos Galiana ha indicado que sí y ha reiterado que se debe dar "respuesta" a todas.

"Claro. La Semana Santa --que será el tercer año que no hay, una por lluvia y otra por pandemia--, el Corpus, San Vicente, los Moros y Cristianos. El patrimonio cultural y festivo de la ciudad es muy amplio y mueve mucha economía. A toda esa gente hay que darle una respuesta antes. Hay que plantear opciones", ha manifestado.