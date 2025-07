Gan Pampols se muestra "particularmente dolido" tras la salida de Ángel y pedirá una reunión con la nueva comisionada

VALÈNCIA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, José Gan Pampols, se ha mostrado "particularmente dolido" tras la salida de José María Ángel y pedirá una reunión con la nueva comisionada, la actual asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial, la alicantina Zulima Pérez.

Gan Pampols se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno extraordinario del Consell para aprobar el Plan Endavant al ser preguntado por su opinión sobre la dimisión de José María Ángel. También estaba presente la portavoz y vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero.

Al respecto, Gan Pampols ha dicho: "No tengo nada que opinar en este foro. Me siento particularmente dolido y no puedo ir más allá", ha expuesto.

"No he tenido una relación operativa, en el sentido de llegar a acuerdos que facilitaran la reconstrucción, con el antiguo comisionado. No hemos dispuesto de la comisión mixta con representación de todas las administraciones para oír a todos los elementos", ha dicho.

Preguntado por si tiene pensado ponerse en contacto con la nueva comisionada para agilizar los trabajos, ha dicho: "Sí. No solo lo he pensado, sino que lo he ejecutado. Esta mañana he pedido tener su dirección para escribirle, felicitarle por su nombramiento y pedirle una reunión".