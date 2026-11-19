Mujer teje una pancarta en Torrent - AYUNTAMIENTO DE TORRENT

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 mujeres de diferentes generaciones han transformado en Torrent (Valencia) la actividad artesanal tradicional del ganchillo en una forma de expresión colectiva contra la violencia hacia las mujeres.

La alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y la concejala de Igualdad, Amparo Chust, han visitado la exposición 'Tejer contra la violencia' y han conocido de primera mano el taller de ganchillo de la Casa de la Dona donde surge esta iniciativa.

Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Torrent ha incorporado a su programación de sensibilización y concienciación una iniciativa que une creatividad, participación ciudadana y reivindicación social. A través del taller de ganchillo de la Casa de la Dona, las participantes han elaborado una colección de pancartas textiles con mensajes contra la violencia contra la mujer, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El proyecto, impulsado desde el taller que imparte la diseñadora textil Carolina Damonte, conocida en redes sociales como @knitting.sheep, forma parte de las actividades organizadas por la Casa de la Dona para conmemorar el 25N y puede contemplarse desde el pasado 18 de noviembre en el hall de sus instalaciones, bajo el título "Tejer contra la violencia".

La iniciativa ha reunido a veinticinco mujeres de diferentes edades que, mediante la técnica del Filet crochet, han trabajado conjuntamente en la elaboración de pancartas con mensajes, símbolos y tipografías que expresan su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres.

Frases como 'no es no', 'no estás sola', 'por ti. por mí', 'no al abuso', 'love', 'stop' y 'respeto' protagonizan estas piezas textiles, que trasladan un mensaje compartido de igualdad, libertad, respeto y apoyo a las mujeres que sufren situaciones de violencia.

UNA RED TEJIDA ENTRE MUJERES DE DISTINTAS GENERACIONES

Más allá de su dimensión artística, el proyecto ha permitido crear un espacio seguro de encuentro, diálogo y apoyo mutuo entre las participantes. Durante el proceso de elaboración, mujeres de distintas generaciones han compartido experiencias, intercambiado conocimientos y establecido vínculos a través de una actividad que combina la tradición artesanal con la sensibilización social.

La técnica escogida, conocida como Filet crochet, consiste en combinar espacios abiertos y cerrados para formar dibujos, letras y figuras sobre una estructura de malla. En esta iniciativa, esa característica adquiere también un significado especial, ya que representa simbólicamente la red de apoyo, solidaridad y sororidad que las mujeres construyen frente a las situaciones de violencia.

Cada pancarta es el resultado de un trabajo compartido en el que las aportaciones individuales se integran en una obra común, haciendo visible que todas las voces cuentan y que el apoyo mutuo puede expresarse también mediante actividades cotidianas.

La diseñadora textil y responsable del taller, Carolina Damonte, ha explicado el sentido de esta propuesta: "Hemos querido demostrar que una actividad tan tradicional como el ganchillo puede convertirse en una forma de expresión y reivindicación. Cada una de las veinticinco mujeres ha aportado su tiempo, sus manos y su creatividad para construir un mensaje que nos une a todas: el rechazo a la violencia contra las mujeres".

Damonte ha destacado especialmente el proceso de trabajo colectivo: "Lo más bonito de este proyecto ha sido ver cómo mujeres de diferentes edades, con sus propias experiencias y maneras de entender la vida, se han unido alrededor de una misma idea. Mientras tejíamos, también conversábamos, compartíamos inquietudes y nos escuchábamos. Esa red que aparece en nuestras pancartas es también la que hemos ido construyendo entre nosotras".

EXPOSICIÓN ABIERTA A LA CIUDADANÍA

Las piezas elaboradas por las participantes forman parte de la exposición 'Tejer contra la violencia', instalada desde el 18 de noviembre en el hall de la Casa de la Dona, donde la ciudadanía puede conocer el resultado de este proyecto colectivo.

La muestra recupera el valor de los saberes textiles tradicionales y los reinterpreta desde una perspectiva contemporánea, participativa y vinculada a la igualdad entre mujeres y hombres. A través de esta propuesta, el arte y la artesanía se presentan como herramientas para expresar preocupaciones sociales y promover la reflexión sobre la violencia machista.

En palabras de Carolina Damonte, "el ganchillo suele relacionarse con una actividad doméstica, tranquila e incluso individual, pero hemos querido sacarlo de ese ámbito y darle voz. Estas pancartas tienen mensajes muy claros y directos. Queremos que quienes las vean se detengan, las lean y comprendan que detrás de cada una hay mujeres que han decidido expresar juntas lo que piensan y sienten".

La iniciativa se suma al conjunto de actividades organizadas por el Ayuntamiento de Torrent y la Casa de la Dona con motivo del 25N, que incluyen propuestas educativas, encuentros, talleres, exposiciones y acciones de prevención y sensibilización dirigidas a diferentes sectores de la población.