Gandia implantará un sistema "pionero" de alerta temprana ante las inundaciones

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Gandia (Valencia) dará "un salto tecnológico" en la prevención de inundaciones con la implantación de un sistema "pionero" de alerta temprana que permitirá anticiparse a las crecidas y activar avisos a la población con mayor margen de tiempo.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde, José Manuel Prieto, en una comparecencia en la que ha estado acompañado por la primera teniente de alcalde y responsable de Medio Ambiente, Emergencia Climática y Sostenibilidad, Alicia Izquierdo; el concejal de Gobierno Interior y Presidencia, Adrià Vila; y la concejala de Protección, Seguridad y Convivencia, Lydia Morant.

Prieto ha recordado que la ciudad ha afrontado en los últimos meses episodios meteorológicos "de una intensidad histórica: 390 litros por metro cuadrado solo en la primera quincena de octubre y picos de hasta 240 litros por metro cuadrado en apenas unas horas".

Aun así, ha remarcado, "Gandia ha logrado recuperar la normalidad con relativa rapidez, en gran parte gracias a las inversiones realizadas en las últimas décadas en el subsuelo: más de 40 millones de euros destinados a colectores pluviales, depósitos de tormenta e infraestructuras hídricas que han evitado daños mayores".

Tal como ha explicado Prieto, el nuevo sistema, que combinará tecnología de predicción meteorológica avanzada con sensores propios y un radar meteorológico local, permitirá monitorizar en tiempo real la evolución de las lluvias, los barrancos y la red de alcantarillado, y predecir con mayor precisión cualquier riesgo de inundación. La plataforma integrará datos de pluviómetros, estaciones meteorológicas y modelos de previsión, ofreciendo a los responsables de emergencias una visión completa y actualizada al minuto.

El primer edil ha explicado que este proyecto sitúa a Gandia "a la vanguardia entre las ciudades de su tamaño", al incorporar una herramienta que ya funciona en territorios como Baleares o Navarra y que se ha mostrado especialmente útil para anticipar episodios extremos. Además, el sistema se coordinará con el actual modelo digital del alcantarillado implantado con el PERTE de digitalización, que permite conocer la capacidad de retención de los depósitos y simular el comportamiento de la red en caso de lluvias intensas.

La inversión será de 881.700 euros, que se financiarán íntegramente a través del plan de inversiones de la empresa mixta Actuaciones Ambientales Integrales, sin ningún impacto en el recibo de los ciudadanos. De esta cantidad, 593.300 euros se destinarán al software y 288.400 euros a la instalación de pluviómetros y del nuevo radar meteorológico. Una vez aplicado el IVA, la inversión ascenderá a 1.066.857 euros.

"Estamos hablando de prevención y seguridad, de anticiparnos y proteger a la ciudadanía", ha subrayado Prieto, que ha incidido: "Si algo hemos aprendido de los últimos temporales es que invertir en previsión no es una opción, sino una obligación para las ciudades".

"Este gobierno vuelve a demostrar que no miramos hacia otro lado, y que nunca lo hemos hecho. Continuaremos trabajando e invirtiendo en la prevención de las consecuencias más graves del cambio climático, con el objetivo final de garantizar la seguridad de todos nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.

RÍO SERPIS Y BARRANCO DE BENIOPA

Por su parte, la primera teniente de alcalde ha destacado que, "en esencia, se trata de una inversión en prevención y en seguridad, en coherencia con la línea de trabajo de muchos años con las actuaciones en el río Serpis y el Barranco de Beniopa, que venimos desarrollando".

La responsable de Medio Ambiente ha remarcado que "a nadie mínimamente informado y responsable se le escapa que el cambio climático está haciendo que los episodios de lluvias, habituales en nuestras tierras, sean cada vez más frecuentes y más violentos, como, desgraciadamente, hemos podido comprobar". En este sentido, ha insistido en que todas las tareas de prevención son necesarias, como la mejora de la capacidad de drenaje de los lechos de ríos y barrancos, su revegetación o la creación de balsas de laminación.

Asimismo, ha recordado la gran inversión realizada y programada en los depósitos de tormentas que, tal como revelaba el informe técnico, "permitió retener 55 millones de litros de agua en solo dos horas en las pasadas lluvias de septiembre. Un agua que, obviamente, habría aumentado los efectos de las inundaciones sufridas".

Izquierdo ha señalado igualmente que a todas estas actuaciones se suma ahora el uso de tecnología avanzada para disponer de la información necesaria con la máxima antelación técnica posible sobre los incrementos de caudales, "y poder así tomar las mejores decisiones en los momentos adecuados y, en la medida de lo posible, anticiparlas".

Finalmente, ha resumido que todo este esfuerzo responde a los principios de "prevención y seguridad. Porque esperamos que todos, incluso los más incrédulos o los negacionistas, hayan aprendido algo".