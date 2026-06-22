Gandia lanza una tarjeta 'Visit' para acceder a espacios patrimoniales, culturales y al Teatro del Arrabal

Gandia lanza la tarjeta La Visit Gandia - AJUNTAMENT DE GANDIA

VALÈNCIA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Gandia ha presentado este lunes 'La Visit Gandia', una nueva tarjeta turística integrada que permitirá visitar de manera conjunta nuevo espacios patrimoniales y culturales de la ciudad y acceder a descuentos al Teatro del Arrabal.

Se trata de un nuevo producto turístico que unifica la oferta cultural de Gandia bajo un mismo paraguas y que está inspirado en el modelo de las CityCard implantadas en muchas ciudades europeas, según han anunciado la primera teniente de Alcaldía y concejala de Patrimonio, Alícia Izquierdo, acompañada de la edil de Turismo, Balbina Sendra, y de la directora de la Xarxa d'Espais Culturals de Gandia (XEC), Estela Pellicer.

El objetivo es facilitar el acceso a los recursos patrimoniales de la ciudad, potenciar las estancias de fin de semana y reforzar un modelo turístico que trascienda la temporada estival, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Durante su intervención, Izquierdo ha recordado que esta iniciativa ya se presentó a Fitur 2026 y ha destacado que nace con la voluntad de consolidarse como un producto "estable y en constante evolución". "Prácticamente todas las ciudades que ofrecen servicios turísticos, patrimoniales y culturales cuentan con una tarjeta integrada que permite visitar de manera conjunta sus recursos. Gandia no podía quedarse al margen y hemos querido crear una herramienta que facilite esta experiencia", ha señalado.

La concejala ha incidido en que, a pesar de que el lanzamiento coincide con el inicio de la temporada alta, se trata de un producto pensado para ser utilizado durante todo el año. "La filosofía de la tarjeta es ir más allá del verano. Buscamos promocionar también el turismo de fin de semana, las escapadas de dos o tres días y consolidar Gandia como un destino cultural permanente", ha afirmado.

FUNCIONAMIENTO "SENCILLO"

'La Visit Gandia' se comercializa principalmente en formato digital a través de la web de la XEC, www.xecgandia.com, aunque también existirá una versión física, en formato parecido a una tarjeta de crédito, destinada exclusivamente a los hoteles y campings que desean ofrecerla a sus clientes.

La tarjeta tiene un coste único de 13 euros para todas las personas mayores de seis años, mientras que los niños y niñas de entre 0 y 5 años podrán acceder gratuitamente, aunque también tendrán que tramitar su entrada en través del portal web.

Una vez adquirida, la tarjeta mantiene su vigencia hasta un año desde la compra, pero el periodo de uso efectivo empezará a contar a partir de la primera validación en cualquiera de los espacios adheridos. A partir de este momento, las personas usuarias dispondrán de 72 horas para completar las visitas.

ESPACIOS

La tarjeta da acceso a un recorrido patrimonial que permite descubrir algunos de los principales "tesoros" históricos, culturales y artísticos de la ciudad. La propuesta conecta espacios de diferentes épocas y disciplinas, desde el patrimonio medieval vinculado a los Borja hasta los yacimientos arqueológicos, los museos y las tradiciones más arraigadas de Gandia.

Los nuevos espacios incluidos son: Palau Ducal dels Borja; Insigne Colegiata de Gandia; Museo Arqueológico de Gandia (MAGa); Museu Santa Clara; Museo Fallero de Gandia; Parque Arqueológico del Castillo de Bairén; Cova del Parpalló; Torre dels Pares y Morabit de Marxuquera.

Además, la tarjeta incorpora descuentos especiales para la programación del Teatro del Arrabal, de manera que se amplía así la oferta cultural disponible y se fomenta que las personas visitantes complementen su recorrido patrimonial con las artes escénicas.

La directora de la XEC ha explicado que la plataforma digital concentra toda la información necesaria para planificar la visita. Cada monumento incluye información específica sobre el tipo de acceso disponible, puesto que, según el espacio, las visitas podrán realizarse de manera libre, con audioguía o mediante visitas guiadas.

Además, el portal incorpora horarios actualizados, mapas de localización, fichas ampliadas de los recursos patrimoniales, material audiovisual, información turística complementaria y avisos en 'streaming' sobre posibles modificaciones, cierres puntuales o acontecimientos especiales. Sendra ha destacado que la Xarxa ya funcionaba como un proyecto coordinado, pero faltaba una herramienta que permitiera comercializarla y presentarla de manera conjunta.

UN PROYECTO CON VOCACIÓN DE FUTURO

La Visit Gandia es un proyecto "vivo" que irá incorporando nuevos servicios progresivamente. Entre las posibilidades de desarrollo futuro, el gobierno municipal plantea integrar el Museo de la Semana Santa, cuando esté terminado, el abono del transporte público cuando entre en funcionamiento la nueva concesión del servicio, así como establecer nuevas alianzas con el sector hotelero, la restauración y otros agentes económicos locales.