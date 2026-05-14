Gandía (UV) espera que Educación y sindicatos lleguen a acuerdos: "Pensando en los estudiantes, sería lo deseable"

Archivo - El rector de la Universitat de València, Juan Luis Gandía, en imagen de archivo. - ALBERTO GRADOLÍ VIVAS - Archivo

VALÈNCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de València (UV), Juan Luis Gandía, ha expresado su confianza de que haya "sensibilidad" y se llegue a un acuerdo en la negociación entre la Conselleria de Educación y el profesorado en huelga "por el bien de todos los colectivos". "Pensando en los estudiantes, sería lo deseable".

Así lo ha señalado el máximo responsable de la universidad, que este jueves ha mantenido un encuentro informativo con medios, al ser preguntado por la huelga indefinida convocada por los sindicatos docentes STEPV, CSIF, CCOO y UGT para reclamar una "negociación real" sobre sus reivindicaciones, que pasan por un aumento de retribuciones y mejoras en aspectos como infraestructuras, ratios o promoción del valenciano, entre otros.

Al respecto, el rector ha comentado que se trata de "una situación complicada" y ha expresado que espera que "puedan llegar a algún tipo de acuerdo porque, pensando en los estudiantes, sería lo deseable".

"Entiendo que eso es algo que está fuera del entorno y la capacidad de la universidad para poderlo resolver. Nuestra obligación es estar en condiciones de poder hacer las pruebas (de acceso a la universidad), pero sí que creo que sería importante llegar a acuerdos por el bien de todos los colectivos, del profesorado y también de los estudiantes, que son al final los que tienen que acabar desarrollándose", ha expuesto.

En la misma línea, ha manifestado: "Creo que hay unas reivindicaciones, espero que haya sensibilidad y se puede llegar a algún acuerdo. Pero insisto, esto es algo que trasciende a la propia universidad".

Interrogado por si el paro de los docentes puede "perjudicar" a los alumnos de 2.º de Bachillerato que han de enfrentarse a la PAU, Gandía ha aseverado que "ahí hay un colateral, por decirlo de alguna manera, y ese riesgo existe". "Por eso, --ha insistido-- espero que haya capacidad y sentido de la responsabilidad para, entre todos, poder llegar a un acuerdo que permita que se pueda recuperar la normalidad".

Aunque ha vuelto a subrayar que "no es algo que la universidad pueda solucionar ni pretenda solucionar", sí ha declarado que está "seguro de que las partes harán lo posible para poder llegar a ese acuerdo". "Es lo que conviene a todos y particularmente a los estudiantes, claro", ha rematado.

En todo caso, ha animado al alumnado a "que se esfuerce y elija la universidad, que les va a permitir tener una formación que determinará su vida".

ALGO QUE "CAMBIA LA VIDA"

"A mí entrar a la universidad es algo que me cambió la vida. No es lo único que cambia la vida, no hace falta ir a la universidad para que te cambie la vida, pero lo que tenemos que conseguir es que los estudiantes, cuando vengan a la universidad, les cambie la vida y que cuando salgan encuentren que se llevan un valor añadido que no tenían antes. Eso es un papel de la universidad y también del sistema educativo previo", ha argumentado.

Al rector, que cumple un mes en el cargo, también se le ha interrogado sobre el hecho de que varias CCAA estén estudiando el uso de inhibidores en las pruebas para evitar el uso irregular de la Inteligencia Artificial (IA).

El dirigente universitario ha reflexionado sobre el hecho de que "la IA, es algo que está entre nosotros y no podemos rehuirla". "Tenemos que aceptarla como una realidad que está y hemos de ser conscientes de que esto va muy deprisa y tendremos que establecer mecanismos que permitan que se haga un uso razonable y crítico. No creamos que porque tenemos la IA vamos a sustituir la educación porque sería un error gravísimo", ha advertido.

En este sentido, ha señalado que está claro es que para el futuro habrá que articular mecanismos "que se tendrán que utilizar para intentar que las reglas de juego se cumplan".

Aquí ha puesto como ejemplo países del ámbito anglosajón donde algunas universidades "están recuperando los exámenes en boli y sobre todo orales como una herramienta para evaluar realmente las competencias y las capacidades y los aprendizajes que los estudiantes han obtenido". "Tienes que enfrentarlos a la realidad y que te lo expliquen ellos en sus propias palabras", ha apostillado.

De todos modos, ha lanzado un mensaje a los futuros alumnos: "Es mucho mas productivo a la larga estudiar. La inteligencia natural es insustituible y la artificial sí es sustituible. Lo que hay que hacer es cultivar la inteligencia natural y la manera de hacerlo es implicarte en el propio aprendizaje, aprovechar lo que los maestros y profesores que están esforzándose día a día en todos los niveles, en Primaria, en Secundaria, en Bachiller, y después en la Universidad, para que se formen como personas. Y eso es insustituible", ha concluido.