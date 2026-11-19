Ignacio Garriga durante su visita a Castelló - EUROPA PRESS

Afirma que "corrupción también es ir a Casa Marruecos y pedir el voto a los que están invadiendo Ceuta", en referencia a Pilar Bernabé

CASTELLÓ, 19 Nov. (EUROPA PRESS) - -

El secretario general de VOX, Ignacio Garriga, ha asegurado hoy que no espera del 'cara a cara' entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo "nada más que escuchar promesas, justificaciones y muchas mentiras", y ha señalado que lo que seguramente no verán los españoles es "a dos candidatos hablar del problemas migratorio, que lo condiciona absolutamente todo, que es responsabilidad de los dos que se van a sentar en este debate, y que no solo afecta a la inseguridad, sino al colapso del mercado de la vivienda, que ha lastrado los salarios de los españoles, que ha colapsado la sanidad, y en definitiva, se trata de unas políticas migratorias que han comprometido la identidad de muchos barrios".

Así se ha pronunciado hoy Garrida ante los medios en Castellón en un encuentro previo al mitin que celebrará esta tarde en la capital de La Plana.

"Espero que reconozcan su responsabilidad por haber llenado España de una inmigración masiva ilegal y que reconozcan las consecuencias de haber traído a millones de personas y haberlas regularizado y haber regalado algo tan preciado como es la nacionalidad española a algunos que no solo la pisotean, sino que renuncian a ella porque no renuncian a su nacionalidad, en este caso de los marroquís", ha añadido el dirigente de Vox.

Durante su intervención, Garriga también ha subrayado que Pedro Sánchez llegó al poder "hipotecando lo que no era suyo, se rindió ante el separatismo y siempre que ha podido ha elegido traicionar al conjunto de los españoles", y -ha advertido- "si tiene la oportunidad, lo volverá a hacer".

Por eso, ha hecho un llamamiento a la movilización masiva "en torno al sentido común" el próximo 29 de noviembre. "Hay que votar de manera masiva a Vox porque somos la única garantía para poder desalojar al Gobierno del PSOE y, sobre todo, para derogar todas esas leyes que ha impulsado el PSOE y que tanto daño han ocasionado al conjunto de los españoles", ha dicho.

CORRUPCIÓN

Respecto a la corrupción, ha explicado que "ha sido en forma de hipotecar lo que no es suyo, grave, pero una corrupción más que el PSOE ha llevado al ámbito económico". "Y hoy hemos conocido que llegaron a pagar hasta tratamientos médicos del entorno del exministro Ábalos, es decir, robaron donde pudieron y donde no podían, colocaban a amigos, y eso es también lo que nos jugamos el 29 de noviembre: elegir entre corrupción o decencia", ha denunciado.

El secretario general de Vox considera que el Gobierno del PSOE también ha corrompido en materia migratoria, porque -ha apuntado- corrupción también es permitir que entren millones de personas de manera ilegal al territorio nacional, permitir la invasión de Ceuta, y consentir y permitir la invación de El Hierro, "donde en los últimos meses han llegado más personas que habitantes tiene la isla".

"Corrupción también es ir a la Casa Marruecos en Andalucía y sacar pecho de las regularizaciones masivas y de la islamización de nuestra tierra y pedir el voto a los que están invadiendo nuestro territorio nacional en Ceuta, y me refiero a esa señora que se pasea con 'La Pilareta' -en referencia a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé- que es un vehículo de cuatro ruedas, que es el símbolo de la corrupción, de la decadencia y de que no importan las verdaderas preocupaciones de los españoles, lo único que les importa es seguir cuatro años más en el poder para seguir asaltando todas las instituciones y hacer realidad institucionalizar la corrupción", ha manifestado Garraga.

Además, el dirigente de Vox ha reprochado a Pedro Sánchez que puede desfilar en los mítines con la bandera de España y decir que es la bandera de todos, "pero no engaña a los españoles". "Sabemos que desde el primer día está pisoteando esa bandera porque pisotear la bandera es condenar a los españoles a que les cueste cada vez más llegar a final de mes, llenar nuestras calles de inmigración masiva e ilegal que compromete la identidad y dispara la inseguridad, rendir nuestras fronteras a los invasores y no garantizar la integridad territorial de nuestra nación", ha añadido.

Garriga ha llamado a votar a Abascar. "Seguramente estas elecciones, si no desalojamos al PSOE del Gobierno de España, pueden convertirse en las última elecciones en las que los españoles puedan elegir su futuro, y señalo directamente a las regularizaciones masivas y a las políticas de emigración masiva del PSOE", ha defendido.

CÍTRICOS Y CERÁMICA

Preguntado por las propuestas de Vox para mejorar la situación de sectores como el de cítricos o el cerámico, Garriga ha señalado que su formación conoce las necesidades de ambos sectores porque los representantes de Vox aquí están trabajando, gobernando y condicionando los presupuestos de la Comunitat Valenciana, por lo que -ha destacado- saben los problemas que afrontan estos sectores. "Es prioridad nacional defender a nuestra industria, a nuestros productores, nuestras tradiciones, a nuestros agricultores y a la industria relacionada con los azulejos, que es envidia del mundo", ha resaltado.

Al respecto, ha subrayado que es necesario acabar con la burocracia "que asfixia a todos los sectores económicos", y ha añadido que es "prioridad nacional bajar impuestos para que quien tenga un negocio no tenga la soga de la administración, y defenderles frente a la competencia desleal extranjera".

Por otra parte, preguntado por las afirmaciones del líder de Junts, Carles Puigdemont, respecto a que se aprovechó de la ambición de Pedro Sánchez para obtener cosas, Garriga ha afirmado que no le sorprende nada. "Es un prófugo de la Justicia que ha hablado de Pedro Sánchez como un hombre con una ambición sin medida, como alguien amoral".

"Son dos delincuentes que llegan a acuerdos para hipotecar lo que es de todos los españoles y para seguir beneficiándose exclusivamente ellos, llenándose la boca de los derechos y de intentar mejorar la vida de los demás, pero son un auténtico fraude, y esperamos que, más pronto que tarde, Sánchez pase a la papelera de la historia como lo fue Puigdemont hace unos años", ha añadido.

Interpelado también por los medios respecto a la posición de Vox en cuanto a la eutanasia, Ignacio Garriga ha recordado que su partido, desde su fundación, ha dejado "muy claro" cual es su postura en torno a la vida, "que la defendemos desde su concepción hasta su muerte natural". "Nosotros apostamos por una ley de paliativos para ayudar a acompañar a esas personas en sus últimos momentos. No queremos que se vuelva a vivir un caso como el de Noelia, sino que nunca hubiera tenido que llegar a esa situación de desesperación", ha apuntado el dirigente de Vox, quien ha añadido que trabajarán en fomentar la cultura de la vida "frente a la cultura de la corrupción, de la muerte y del saqueo de lo público, que es el PSOE".

Finalmente, preguntado por que a varios miembros de Vox se les haya visto con insignias de Núcleo Nacional, Garriga ha evitado responder, señalando: "Siguiente pregunta, por favor".