El 'gas de la risa' deja varios intoxicados en una vivienda de Sagunto

VALÈNCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 'gas de la risa', conocido como óxido nitroso por sus propiedades anestésicas y eufóricas, ha dejado varios intoxicados en una vivienda de la localidad valenciana de Sagunt, según ha informado el Consorcio de Bomberos de Valencia y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El incidente se ha registrado esta mañana, sobre las 6 horas, cuando seis personas se han intoxicado con ese gas tóxico, tal y como han concretado los bomberos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios --una unidad del SAMU, dos unidades SVB y una ambulancia convencional-- y bomberos, que han intervenido para ventilar la vivienda.

Dos personas, un hombre de 41 años y una mujer de 47 años han sido trasladadas hasta el Hospital de Sagunto por inhalación del gas tóxico, han concretado desde el CICU.