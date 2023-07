Gaspar cierra su etapa en Diputación de Valencia agradecido por haber hecho "política que escucha más que grita"

Destaca la labor para llevar la institución "al siglo XXI" y hacer una entidad "justa, útil y sin clientelismo" para "toda la sociedad"

VALÈNCIA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valencia, el socialista Toni Gaspar, ha asegurado este jueves que cierra su etapa en esta institución agradecido de haber podido "llevar a cabo una forma diferente de hacer política" que "escucha más que grita y que convence más que vence". Asimismo, ha destacado la labor para llevar la entidad "al siglo XXI" y hacer de ella una corporación "justa, útil y sin clientelismo" para "toda la sociedad valenciana".

Gaspar se ha pronunciado así en el pleno celebrado esta jornada en la institución provincial, una sesión extraordinaria en la que se han aprobado trámites y con la que se ha cerrado el actual mandato.

El presidente, que ha recordado que llegó a la Diputación hace doce años como representante del PSPV y que lleva cinco como máximo responsable, dejará el cargo y la institución en próximos días al no ser ya diputado provincial y cuando quede constituida la nueva corporación tras el 28M.

Toni Gaspar ha afirmado que se va "tan sensible como siempre", "con las mismas incomodidades, inquietudes, dudas y temores y con alguna convicción más" y también con los principios que le acompañan en su trayectoria "política, profesional e institucional". Así, se ha mostrado "sensible con aquellos a los que hay que ayudar y crítico con quienes entre sus prioridades no está ayudar".

"Hacer buena política es poder mantener la vitalidad, las ganas de aportar, la ilusión y la energía que te llevan a gestionar el bien común, ha expuesto, además de señalar que se va "pensando aún que hacer política es priorizar". "En qué priorices te definirá como político", ha concretado.

Gaspar ha lamentado que "el desgaste por encima de todo" sea la única aportación de las personas que no comparten tu gestión" y ha considerado que eso es "triste y vergonzoso para todos". Igualmente, ha censurado que "el pesimismo" esté "de moda" y que haya "una ola pesimista que es también reaccionaria, nostálgica" y de exclusión.

El responsable provincial ha añadido que los actuales son "tiempos en los que se alimenta la desmemoria y la desesperanza; se propone deshacer y se prefiere deshumanizar porque desgasta" y donde prima "un liderazgo de confrontación que divide" frente a la "cooperación". Ha apelado a la "justicia social" y apuntado que "no hay libertad sin memoria, igualdad, feminismo, dignidad e integración".

Toni Gaspar ha resaltado que deja la Diputación "con estas reflexiones" y también "con inmenso agradecimiento y muy pocas decepciones". "Agradecimientos por haber podido llevar a cabo una forma diferente de hacer política. Me honro de no haber dejado ni un solo día en esta presidencia de hacer política que escucha más que grita, de convencer más que de vencer y de hacer más que de derogar", ha dicho.

Gaspar ha expuesto que hizo principios suyos llevar la Diputación "al siglo XXI" y hacer de ella una institución como querían "los alcaldes y alcaldesas: justa, útil, sin clientelismo ni ostentaciones, moderna y en sintonía con la sociedad valenciana". "Con toda la sociedad valenciana, con las asociaciones que representan mis valores y con las que no", ha precisado.

Así, ha defendido su labor en favor de una corporación "solidaria", sobre todo, "con los que más necesitan". "Hemos ejercido como la institución de los pueblos, de los pueblos valencianos, de su cultura, tradiciones, economía y tradiciones", ha manifestado.

Gaspar ha valorado que en el actual contexto electoral no se tenga el "siempre eterno" debate sobre la "utilidad" de esta diputación y ha señalado que esa es "la mejor muestra de que no se cuestionan las instituciones sino el papel que ejercen en la sociedad en la que viven y las personas que la representan".

A su vez, ha agradecido a todos los diputados haberle acompañado en el "inolvidable camino de ayudar a los pueblos y ciudades valencianos", al resto de instituciones valencianas su colaboración, y a los medios de comunicación su trabajo para difundir la labor de la Diputación.

Toni Gaspar ha destacado la "lealtad, comprensión y colaboración" de sus compañeros del PSPV y ha dicho que su legado es parte de ellos también. A su socio de gobierno, Compromís, le ha agradecido "trabajar desde la diferencia" como "mejor manera" de "fortalecer las instituciones", también priorizando "el bien común" y no "el interés partidista".

"SIN RENCORES"

A Ens Uneix --su diputada, Natàlia Enguix, no estaba presente porque no ha acudido al pleno-- le ha agradecido su "responsabilidad" en la Diputación "a pesar de haber tenido una legislatura dura e injusta" y ha dicho que la forma de gestionar la institución en los últimos años "no es diferente" de la iniciada en 2015 por el líder de este partido y expresidente por el PSPV de la corporación provincial, Jorge Rodríguez.

"Habéis permitido poder seguir ese camino sin rencores ni revanchismo y aportando y colaborando con lealtad y proximidad", ha dicho a esta formación. Al resto de grupos de la oposición --PP, CS y Vox-- les ha dado las gracias por los momentos en los que han respaldado la labor del gobierno.

Gaspar, que se ha emocionado al hablar de su equipo de colaboradores más estrechos, ha expresado también agradecimiento a todos los trabajadores de la Diputación y ha considerado que le ha acompañado "buena gente para hacer buenas cosas" con "lealtad y responsabilidad".

"FORTALECER EL MUNICIPALISMO"

Los portavoces de todos los grupos han agradecido la labor de todos los diputados y de los trabajadores de la institución. Xavier Rius, de Compromís, ha agradecido las posiciones "alejadas de partidismos" mantenidas en favor de los municipios de la provincia y ha valorado el trabajo de un equipo de gobierno de coalición que ha sido "ejemplo".

La portavoz del PSPV, Pilar Sarrión ha agradecido que Gaspar haya dejado "aire fresco" en la Diputación con su modo de gestionar y ha valorado la labor de la institución en favor de "lo mejor para la provincia" de Valencia y al servicio del "municipalismo".

Desde el PP, Vicente Mompó ha valorado haber contribuido a "ayudar a todos los valencianos", el "trato exquisito" recibido a pesar de las diferencias políticas, y el papel de la Diputación. Jesús Gimeno, de CS, ha destacado todo lo aprendido de todos los diputados y el trabajo para "fortalecer el municipalismo desde "las diferentes formas de ver la política".

Joaquín Alés, de Vox, ha destacado también el trato recibido y lo aprendido y ha agradecido a la presidencia haber llevado "a buen puerto una legislatura con momentos complejos, además de mostrarse "convencido del papel de la Diputación" como entidad "incuestionable" para "vertebrar la provincia".