Los Gay Games València 2026 lanzan becas por valor de 200.000 euros

Archivo - Imagen de los Gay Games - GAY GAMES - Archivo

VALÈNCIA, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización de los Gay Games València 2026 lanza una nueva línea de becas con el fin de "nadie se quede fuera de la cancha global del deporte LGTBIAQ+".

Las ayudas, que complementan las otorgadas por la Federación Gay Games son "esenciales" y a lo largo de la historia de la cita deportiva han permitido a más de 1.000 deportistas de 70 países del mundo participar en estos juegos, "que muestran la diversidad y empoderan".

Esta edición de los Gay Games espera que, entre los esfuerzos de la federación y los de la organización local, se distribuyan becas por un valor total estimado de 200.000 euros (que cubrirían la inscripción, el alojamiento, los vuelos y/o el transporte local, según las necesidades reales de quien las solicite).

Estas ayudas son posibles gracias a los fondos recaudados mediante las inscripciones y las donaciones de organizaciones, instituciones y particulares en el marco de la campaña 'Camino a Valencia 2026'.

El comité organizador de los juegos señala que "cada solicitud de beca se revisa cuidadosamente para brindar el máximo apoyo posible". Uno de los puntos clave de estas becas es permitir que personas que son referentes LGTBIAQ+ en sus comunidades puedan vivir la experiencia Gay Games y reforzar así su labor por un deporte inclusivo, sinónimo de convivencia y cambio social.

En esta edición, han aplicado ya a una beca Gay Games València 2026 cientos de deportista de países como Argentina, Australia, Benin, Brasil, Bulgaria, Camerún, Canadá, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Francia, Ghana, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Kenia, El Líbano, Mali, México, Marruecos, Nigeria, Perú, Filipinas, Polonia, Rumania, Rusia, Sierra Leona, Eslovenia, Sudáfrica, Uganda, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay, Venezuela y Zambia.

Las becas, que se estudian activamente, podrán solicitarse hasta el 31 de enero. Toda la información y el formulario de solicitud está disponible en: https://www.gaygamesvalencia2026.com/becas/

Los Gay Games XII València 2026 se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio de 2026 y cuentan ya con más de 5.000 participantes. Durante esos días, miles de deportistas de todo el mundo se darán cita en València para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca; participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo, recuerdan los impulsores del encuentro.