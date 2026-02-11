Los Gay Games València 2026 superan las 7.200 inscripciones de 65 países

Archivo - GAY GAMES - GAY GAMES - Archivo

VALÈNCIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 7.250 personas de 65 países han confirmado su asistencia a los Gay Games XII València 2026, que se celebrarán del 27 de junio al 4 de julio, entre deportistas y personas del colectivo LGTBIAQ+ y aliadas.

"Esta cifra reafirma la ilusión del equipo que lleva seis años trabajando en este sueño. Cada inscripción nos recuerda que ya es realidad", celebran desde la organización local esta de cita internacional con el deporte, la cultura y la diversidad.

El crecimiento de la participación es "significativo". La pasada edición de los Gay Games contó con 2.634 participantes en Guadalajara (México) y con 2.381 en Hong Kong.

Para la próxima edición en València, el ranking de nacionalidades entre las personas inscritas está liderado por Estados Unidos y Reino Unido, seguidos por Alemania, Australia, Canadá, Francia y España.

Gracias a los recursos obtenidos a través de las inscripciones, la organización del evento puede llevar a cabo proyectos que "dejen legado en València y en todo el país", como la Formación de Ciudad, la Escuela de Periodismo por la Diversidad (EPxD) o el programa de becas.

La Formación de Ciudad arrancará a finales de febrero y abordará temas como la diversidad sexual, la comunicación por la igualdad y contra el discurso de odio, la prevención de la desinformación o la accesibilidad física y cognitiva. Estas formaciones están abiertas a cualquier interesado y están especialmente pensadas para todas las personas implicadas en esta edición de los Gay Games (comercio, hostelería, asociaciones deportivas, voluntariado...).

Por su parte, la EPxD ya ha abierto su plazo de inscripción y busca diez periodistas en formación de universidades de toda España para que sean corresponsales de medios universitarios o locales en los Gay Games València.

Y el programa de becas, que permite garantizar la accesibilidad al evento para que "nadie se quede fuera de la cancha global del deporte LGTBIAQ+", está en periodo de resolución. Se espera apoyar la participación de cientos de atletas de todo el mundo gracias a la colaboración entre la Federación internacional de Gay Games y la organización local.

Los Gay Games son un evento internacional que combina deporte, cultura y comunidad. Nacieron con un claro objetivo hace casi medio siglo: celebrar la diversidad y la visibilidad de las identidades LGTBIAQ+ junto a todas las personas aliadas. Este año, miles de participantes de todo el mundo se darán cita en València para competir en decenas de disciplinas deportivas, que van desde el fútbol hasta la petanca, participar en una amplia programación cultural y celebrar juntas la diversidad en un entorno seguro e inclusivo.