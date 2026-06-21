Gay Games XII València 2026 abre su centro de acreditaciones y espera a más de 10.200 participantes de todo el mundo

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VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización de los Gay Games XII València 2026 ultima los preparativos para recibir, del 27 de junio al 4 de julio, a más de 10.200 participantes procedentes de más de 80 nacionalidades en el mayor evento internacional de deporte, cultura y diversidad.

Uno de los primeros puntos de referencia para quienes lleguen a la ciudad será el Centro de Acreditaciones (CAU), ubicado en el Complejo Deportivo Cultural La Petxina y que abrirá sus puertas mañana martes, 23 de junio.

Este espacio permitirá recoger las acreditaciones oficiales y la bolsa de bienvenida, además de resolver consultas relacionadas con la participación en las competiciones, explica el Ayuntamiento en un comunicado.

El centro permanecerá operativo durante los primeros días del evento para facilitar la llegada escalonada de participantes, voluntariado y personas acreditadas.

El horario principal de atención se extenderá del 24 al 26 de junio entre las 9:00 y las 21:00 horas y en todo momento a través del correo accreditations@gaygamesvalencia2026.com.

La programación arrancará oficialmente el sábado 27 de junio con la ceremonia de apertura en el Estadi Ciutat de València, un acto que reunirá a miles de participantes y contará con el tradicional desfile de delegaciones internacionales, la entrada de la bandera de la Federation of Gay Games y un espectáculo artístico que combinará música, cultura y diversidad.

La gala estará presentada por Choriza May y contará con las actuaciones de Mónica Naranjo, Soraya Arnelas, Fruela, Mia Collado, el Gay Men's Chorus of Washington DC y el Cor a Cor de València, entre otros artistas invitados.

A partir del día siguiente, más de 10.200 participantes comenzarán las competiciones deportivas en decenas de instalaciones distribuidas por toda la ciudad y su entorno.

CASI 40 DISCIPLINAS

Los Gay Games XII València reunirán 37 disciplinas deportivas y dos deportes de exhibición, pilota valenciana y colpbol. Junto al deporte, la programación cultural tendrá un papel protagonista durante toda la semana. La ciudad acogerá conciertos, interpretaciones corales y de bandas, exposiciones, propuestas artísticas y encuentros que reforzarán el carácter abierto y participativo de los Gay Games XII València 2026.

Entre las actividades previstas destaca la exposición 'Valencia Queer', el festival de cine Pride in Motion, la València Queer Fashion Show y un programa de conciertos y charlas de sensibilización.

El gran punto de encuentro para participantes y visitantes será el Meeting Point, espacio que será punto de encuentro y convivencia entre personas visitantes y ciudadanía, así como espacio donde se reunirán multitud de actividades culturales, entre las que destacan las Charlas Orgullosas "Out Loud", que contará con personas expertas y activistas para dialogar sobre el respeto, la inclusión, el bienestar comunitario y la diversidad.

La organización contará además con el apoyo de más de 740 personas voluntarias internacionales que ofrecerán su ayuda en toda la red de sedes deportivas y culturales distribuidas por València. La ceremonia de clausura que se celebrará el 4 de julio, en el pabellón de la Font de San Lluís, pondrá fin a la programación, en un evento presentado por She-La Fletcher y con la música de Rebeca, Nebulossa y Suri DJ, y que será además el momento de ceder el testigo a Perth 2030.