La Generalitat activa nuevas ayudas de mil euros para autónomos afectados por los incendios de Soneja, El Saler y Tuéjar

Archivo - Una persona desalojada de El Saler durante un incendio forestal, a 27 de agosto de 2026, en la Gola de Pujol, El Saler - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Labora, el servicio de empleo de la Generalitat, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas directas para apoyar la reactivación económica de las personas trabajadoras autónomas que desarrollaban su actividad en las zonas afectadas por los incendios forestales de Soneja, El Saler y Tuéjar.

Las ayudas, de mil euros por cada trabajador autónomo, están destinadas a quienes desarrollaban su actividad en las zonas afectadas y han sufrido las consecuencias de estos incendios, explica la administración autonómica.

En el caso del incendio de Soneja, las ayudas alcanzan a las zonas afectadas por la superficie quemada de Soneja y Azúebar, así como a las zonas de Azúebar afectadas por las medidas de confinamiento o evacuación adoptadas como consecuencia del incendio.

Respecto al incendio de El Saler, se incluyen las zonas afectadas por la superficie quemada en la Devesa de El Saler y la Gola de Pujol, en el término municipal de València. También se contemplan la pedanía de El Saler, campings, zonas residenciales, establecimientos y otras áreas afectadas por las medidas de protección civil.

En cuanto al incendio de Tuéjar, las ayudas se dirigen a las personas trabajadoras autónomas que desarrollaban su actividad en las zonas afectadas de Tuéjar y Benagéber.

Estas nuevas ayudas dan continuidad a las ya publicadas para trabajadores autónomos afectados por otros incendios forestales, que incluyen los municipios de La Vall d'Uixó, Betxí, Onda, La Vilavella, Artana, Eslida, Aín, Alcudia de Veo, Tales, Alfondeguilla, Nules, Chóvar, Sueras, Almedíjar, Azuébar, Villamalur, Torralba del Pinar, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Tírig, Catí, Albocàsser, Culla, La Salzadella, Sierra Engarcerán, Segorbe y Gátova, atendiendo tanto a las zonas afectadas directamente por la superficie quemada como a aquellas en las que se adoptaron medidas de confinamiento o evacuación de la población.

En conjunto, las ayudas directas aprobadas por el Consell para hacer frente a los efectos de los incendios forestales registrados durante este verano alcanzan 18,5 millones de euros, destinadas a atender las necesidades de las personas y actividades económicas afectadas.

REFUERZO DEL EMPLEO EN MUNICIPIOS AFECTADOS

Estas actuaciones se complementan con el programa Emerge de Labora, destinado a fomentar la contratación de personas desempleadas por parte de entidades locales para la realización de obras o servicios de interés general.

En 2026, Labora eleva hasta 23,6 millones de euros la inversión destinada a este programa, 5,1 millones más que en 2025. El número de municipios beneficiarios aumenta un 23%, hasta alcanzar 328, y todos los municipios que recibieron las ayudas el año anterior mantienen la financiación.

De este modo, el servicio valenciano de empleo combina las ayudas directas dirigidas a trabajadores autónomos afectados por los incendios con programas de apoyo al empleo y a la actividad en los municipios de la Comunitat Valenciana.