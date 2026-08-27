La Generalitat acusa al Gobierno de querer aprobar un sistema de financiación negociado "solo" con Cataluña

Imagen del conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira. - GVA

VALÈNCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha lamentado este jueves que el Gobierno de España quiera aprobar en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 4 de septiembre "un sistema de financiación que solo se ha negociado con Cataluña".

"Me sorprende que el ministro diga que el debate sobre el modelo de financiación se ha producido en órganos multilaterales donde están todas las comunidades autónomas, porque él sabe que el inicio del nuevo modelo se pactó con ERC", ha manifestado en un comunicado el conseller, tras las declaraciones de este mismo jueves del titular de Hacienda, quien ha pedido al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez llorca, que haga "más caso" a los valencianos que al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, en esta materia.

José Antonio Rovira ha destacado que comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, han rechazado esta propuesta de financiación autonómica y ha reclamado al ministro España que "priorice" la financiación autonómica "para lograr un modelo justo y equitativo para todos los territorios donde haya una negociación real y efectiva con todas las CCAA".

"Resulta difícil entender que quien conocía de primera mano la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana y defendía la necesidad de un fondo de nivelación transitorio para compensarla cuando era conseller, ahora, desde el Gobierno central, no haya sido capaz de ponerlo en marcha", ha reprochado Rovira.

Para el conseller, "este hecho demuestra que las necesidades de los valencianos siguen sin estar entre las prioridades del Gobierno de España, sin embargo, sí que son una prioridad para el Consell, que va a seguir peleando por conseguir lo que les corresponde a sus ciudadanos".

Rovira ha incidido en que el Consell "actúa siempre y piensa por el bienestar de los valencianos, por eso queremos un nuevo modelo de financiación autonómica que garantice los recursos necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad y responder así a las necesidades de los valencianos".

RECHAZA "PRIVILEGIOS"

Por último, ha destacado el "compromiso" de la Generalitat con una financiación justa para los valencianos. "La Comunitat Valenciana no puede esperar más, necesitamos una solución a la infrafinanciación histórica que estamos sufriendo. No vamos a aceptar que los acuerdos políticos entre partidos se traduzcan en privilegios para unos territorios y en perjuicios para otros".