Generalitat afirma que los "bandazos" del Gobierno en anuncios de vivienda en zona dana reconocen un "fracaso anunciado"

Archivo - Alrededores de la V-30, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha criticado que los "bandazos" del Gobierno en sus anuncios de vivienda en zona dana son el reconocimiento de un "fracaso anunciado", al tiempo que ha exigido "rigor y lealtad institucional para solventar un problema, como el de la vivienda, que impacta especialmente en los municipios afectados por la riada".

Fernández se ha referido así a la revisión de los requisitos de la convocatoria anunciada en marzo para la construcción de viviendas en municipios afectados por la dana, anunciada por Casa 47, y ha sostenido que esta decisión "no responde a un cambio voluntario ni a una mejora estratégica, sino que es el reconocimiento directo de un fracaso anunciado tan solo cuatro meses después".

En concreto, este lunes Casa 47, entidad estatal de vivienda, acordó flexibilizar los requisitos que deben cumplir los solares en la nueva convocatoria para adquirir suelo de titularidad municipal en localidades afectadas por la dana para la construcción de vivienda asequible. Con esta decisión, adoptada a petición de los ayuntamientos, se persigue movilizar la mayor cantidad de suelo que permita impulsar la promoción de vivienda en los municipios que sufrieron los mayores daños.

En un comunicado, el secretario autonómico ha señalado que "las condiciones impuestas por el Gobierno y Casa 47 eran tan restrictivas y estaban tan alejadas de la realidad, que han provocado el colapso de la convocatoria, obligando al Gobierno de --Pedro-- Sánchez a autoenmendarse al resultar inasumible para los ayuntamientos afectados, como demuestra que apenas ayuntamientos han podido presentar propuesta alguna".

Según ha explicado, "el rediseño exprés de las bases publicadas el pasado mes de marzo por Casa 47 --que ahora eliminan la superficie mínima del solar y abre la puerta a suelos con calificación terciaria-- evidencia el fracaso de un plan que se diseñó ignorando por completo la realidad de las localidades afectadas".

"Un nuevo fiasco del Gobierno de Sánchez que sólo se limita a sacar anuncios sin ofrecer soluciones reales", ha indicado el secretario autonómico, quien ha recordado que desde la Comunitat Valenciana, tanto el Consell como "numerosos" ayuntamientos ya advirtieron cuando se anunció la convocatoria, que los requisitos exigidos "dificultaban enormemente" la participación de los municipios y reducían "considerablemente" las posibilidades de captar suelo para la construcción de nuevas viviendas.

"COORDINACIÓN REAL"

En este sentido, el secretario autonómico ha recordado que, entonces, ya se solicitó "de manera reiterada" al Gobierno Central que se sumara a las acciones que viene desarrollando el Consell para lograr "una coordinación real entre administraciones, que dé soluciones tangibles y ágiles a los ciudadanos".

En concreto, se reclamó "la asignación directa de los recursos con el fin de sumarlos a las actuaciones de emergencia que ya viene desarrollando con notable éxito la Conselleria de Vivienda y que está permitiendo construir viviendas industrializadas en municipios afectados por la dana".

"Sin embargo, --ha continuado-- el Gobierno vuelve a demostrar que solo está en el titular y en la foto y no en la solución para los ciudadanos".

LA GENERALITAT AVANZA MIENTRAS EL GOBIERNO SE ATASCA

El secretario autonómico ha indicado que, "mientras la iniciativa del Gobierno Central se atasca en la burocracia, la administración autonómica ya está actuando sobre el terreno invirtiendo fondos propios y ejecutando obras de construcción industrializada en los municipios más castigados por la catástrofe".

Así, ha explicado que la administración autonómica cuenta con herramientas excepcionales, ágiles y adaptadas al territorio como son el Plan Vive Dana que no exige requisitos de superficie mínima y los PRL (Proyectos de Reconstrucción Local) que agilizan al máximo la construcción de vivienda en situaciones de emergencia, "unos instrumentos clave que otorgan la flexibilidad necesaria para actuar y edificar de forma inmediata sobre toda clase de terrenos, superando el atasco administrativo estatal", ha aseverado.

Asimismo, ha resaltado que la Generalitat ya ha movilizado una inversión de 18,7 millones de euros para la construcción de viviendas en Albal, Torrent y Utiel para la construcción de alrededor de 100 viviendas cuya construcción ya está adjudicada.

Además, trabaja ya con más ayuntamientos y propuestas para avanzar en nuevos proyectos en municipios afectados como Carcaixent, Silla, Chiva y Riba-roja de Túria.

"La urgencia habitacional de los ciudadanos no permite errores como estos que viene cometiendo el Gobierno. La improvisación y la falta de escucha que el Gobierno practica con esta administración autonómica está suponiendo una pérdida de tiempo y recursos clave en tiempos de reconstrucción. La cooperación institucional con el gobierno autonómico, que ya cuenta con un despliegue operativo eficiente en esta zona, no puede ser el último recurso tras un fracaso de gestión, sino el eje central de cualquier plan de actuación estatal", ha indicado el secretario autonómico de Vivienda.