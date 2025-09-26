La Generalitat ampliará hasta 18 millones de euros el Bono Viaje para afectados por la dana

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante el acto de entrega de los Premios Turisme Comunitat Valenciana 2025 - Rober Solsona - Europa Press

Los I Premios Turisme Comunitat Valenciana reconocen la solidaridad del sector tras la tragedia del 29 de octubre

VALÈNCIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ampliará hasta un total de 18 millones de euros la dotación del Bono Viaje 'Recuperem Turisme' destinado a los afectados por la dana, tras registrar más de 36.000 reservas desde que se puso en marcha.

Así lo ha anunciado el 'president', Carlos Mazón, en el acto de entrega de la primera edición de los Premios Turisme Comunitat Valenciana 2025, celebrado este viernes en Bombas Gens Centre d'Arts Digitals.

El bono fue puesto en marcha el pasado mayo para que los afectados por la dana puedan viajar durante 2025 en alojamientos de la Comunitat Valenciana adheridos al programa. Contempla una ayuda que cubre el 100% del coste de la reserva del viaje hasta un máximo de 350 euros, siempre que se realicen estancias mínimas consecutivas. Permite incluir servicios complementarios como media pensión, tratamientos de bienestar, actividades deportivas, excursiones o aparcamiento.

Durante su intervención, tras la entrega de los premios, Mazón ha destacado el "éxito" de este programa y la ampliación de los fondos al pasar de los cinco millones iniciales a 18 millones.

El jefe del Consell ha destacado la creación de los Premios Turisme para visibilizar el "prestigio" del turismo, "porque el prestigio se gana todos los días", y ha reivindicado que la "ambición" del sector no es incompatible con la sostenibilidad. "Mucho ojo con poner palos en las ruedas del turismo, porque no hay nadie que pueda aguantar todo, o con poner en duda la industria de la felicidad. No juguemos con eso", ha advertido.

"El turismo no es el enemigo de la convivencia; al revés, porque nos hace más tolerantes y nosotros también somos turistas", ha aseverado, para resaltar que "aquí la gente viene a ser un poco más feliz". Además, ha destacado que se cumple un año desde que la Comunitat Valenciana fue certificada por Aenor como "la primera región de Europa" catalogada como destino turístico sostenible.

Mazón ha puesto en valor el apoyo de la industria turística a la recuperación tras la dana. "Si a mí me dicen el 31 de octubre que en la zona afectada habría cabalgata de Reyes, no me lo habría creído, y eso fue por el sector", ha recordado.

Respecto a la situación del sector, desde la Generalitat apuntan que septiembre está prolongando la temporada de verano y se registran cifras de ocupación con porcentajes que oscilan entre el 80 y el 90% en la mayoría de las zonas turísticas. Apuestan por mantener estas cifras para garantizar la estabilidad, rentabilidad y proyección del sector más allá de los meses centrales del verano.

PREMIADOS

Los I Premios Turisme Comunitat Valenciana han reconocido en la categoría a la Personalidad Turística a José Orts Serrano, pionero del turismo en Elche y creador del camping El Palmeral y los hoteles Huerto del Cura y Jardín Milenio.

El premio a la Estrategia de Sostenibilidad Turística ha recaído en el Rototom Sunsplash, primer festival europeo con certificado oficial de emisiones de CO2. La distinción a la Comunicación Turística ha sido para la patronal hotelera Hosbec por la campaña audiovisual y digital 'Yo también soy turista'.

El galardón al Capital Humano Turístico se ha entregado a Gourmet Catering & Eventos, empresa valenciana con más de 75 años de trayectoria. El premio al Destino Turístico de Excelencia ha sido para Benidorm, "referente paradigmático del sector".

Una mención especial colectiva ha concedido al sector turístico por su solidaridad y reacción tras la dana. Se ha reconocido a asociaciones como Hosbec, ApturCV, Apha, Conhostur, Ashotur, Fevh, Apeha, Aevav, Agocv, Alicante Gastronómica Solidaria y Gastrónoma.

El resto de menciones especiales han recaído en el Roig Arena, el recién estrenado pabellón cubierto multiespacio de València, y en el hotel Cap Negret de Altea en su 50 aniversario.

A la entrega de premios también han asistido los vicepresidentes Susana Camarero y Francisco José Gan Pampols y la consellera de Turismo, Marián Cano.