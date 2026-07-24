La Generalitat apuesta por un proceso "abierto e internacional" para los parques inundables metropolitanos

Archivo - Proyecto parque metropolitano inundable. ARCHIVO. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) el anuncio previo del concurso para la contratación del diseño global de los parques inundables metropolitanos, que se van a desarrollar en la ribera del Turia y en los barrancos del Poyo y la Saleta, por un importe de 6.714.358 euros

Con esta publicación, la administración autonómica "quiere dar a conocer internacionalmente esta futura licitación con el objetivo de atraer al mayor número posible de equipos multidisciplinares de urbanismo, arquitectura, ingeniería y paisajismo para que presenten sus propuestas a uno de los mayores proyectos de regeneración territorial impulsados en Europa".

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha destacado, en un comunicado, que la voluntad del Consell es impulsar un proceso abierto a las mejores propuestas internacionales.

"Queremos atraer talento al más alto nivel para lograr una propuesta innovadora, sostenible y capaz de convertir este proyecto en una referencia internacional en materia de resiliencia y regeneración territorial. Buscamos las mejores ideas para transformar una zona especialmente afectada por las inundaciones en un gran espacio que nos proteja ante futuras inundaciones y que permita a la ciudadanía disfrutar de espacios verdes", ha señalado Mérida.

El concurso internacional contará con un jurado de doce miembros que seleccionará cinco propuestas finalistas. Entre ellas se elegirá la propuesta ganadora que servirá de base para el desarrollo del proyecto, aunque el proceso también contempla la posible incorporación de aportaciones procedentes del resto de finalistas con el fin de enriquecer la solución definitiva.

Según se informa en el DOUE, el contrato tiene por objeto la elaboración del esquema director del Sistema de Parques Inundables Metropolitanos de Valencia, así como la definición de los criterios de armonización paisajística, ambiental, territorial y funcional del conjunto del sistema.

Raúl Mérida ha puesto en valor que la Generalitat va a desarrollar "la infraestructura verde y azul más importante de Europa, tanto por sus 1.500 hectáreas de tamaño, que lo convierten en el mayor hasta la fecha, como por su concepción, ya que contribuirá a articular toda el área metropolitana de la ciudad de València, que se situará a la vanguardia entre las estrategias de regeneración territorial".

EXPERIENCIAS PILOTO

La Generalitat también informa en el DOUE de la convocatoria del concurso para la redacción de los proyectos de construcción de dos de los primeros sectores de los parques: el tramo Paiporta-Alfafar, que discurre por una de las zonas urbanas más densamente pobladas del área metropolitana, y el tramo València-Quart de Poblet, que supondrá la continuidad del actual parque de Cabecera.

Estos dos parques serán los primeros en desarrollarse y actuarán como proyectos piloto dentro del sistema de parques inundables metropolitanos, permitiendo validar soluciones y acelerar la implantación del modelo previsto para el conjunto de la infraestructura.

La puesta en marcha de los parques inundables metropolitanos forma parte de la estrategia de regeneración integral de los espacios afectados por las inundaciones de octubre de 2024 en el área metropolitana de Valencia que viene desarrollando el Consell en el marco del Plan Endavant.