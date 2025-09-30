La Generalitat asegura que las depuradoras reconstruidas tras la dana "resisten" el episodio de lluvias

VALÈNCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha confirmado que las depuradoras reconstruidas tras la dana del pasado 29 de octubre "han resistido la prueba de estrés" del episodio de lluvias de los últimos días.

Así lo ha trasladado en una visita a la estación depuradora de aguas residuales de Quart-Benàger para comprobar las incidencias registradas tras el temporal de lluvias de este pasado lunes, informa la Generalitat.

Tras las primeras evaluaciones, Martínez Mus ha explicado que las lluvias de ayer provocaron un importante aumento de aguas en algunas depuradoras. Sin embargo, ha remarcado que el balance es positivo porque solo se han registrado incidencias menores en algo menos de una decena de instalaciones en una red que supera las 500 en el conjunto de la Comunitat Valenciana. Así, las principales depuradoras del área metropolitana de València, como la de Quart Benàger, han "resistido" el episodio en buenas condiciones.

Durante la visita, acompañado por el equipo de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), el conseller ha recordado que la de Quart-Benàger fue la planta que más daños sufrió durante la dana. Las instalaciones quedaron totalmente anegadas y fuera de servicio, tras lo que fueron reconstruidas por 13,8 millones de euros.

Según ha expuesto, las instalaciones que dan servicio al área metropolitana "han sido capaces de absorber el impacto de las precipitaciones". En el caso de Quart-Benàger, ha indicado que "lo que más se ha notado han sido los arrastres que, en cualquier caso, no han supuesto, de momento, grandes problemas".

En otras zonas se han contabilizado "algunas inundaciones" en estaciones de bombeo y colectores ubicados junto a barrancos, algo habitual durante las lluvias intensas, como en El Perelló y Cullera, además de daños en accesos.

Otra instalación que se ha visto afectada es la depuradora de Cabanes, así como la de Alcalà de Xivert, con una parada de turbinas, mientras los arrastres han dificultado el tratamiento de las aguas en estaciones como la de Algemesí-Albalat.

En general, el conseller ha subrayado que la Generalitat ya ha terminado las obras de recuperación en las 123 estaciones depuradoras gravemente afectadas la dana gracias a los contratos de emergencia. Estas actuaciones han supuesto una inversión de cien millones de euros, de los que dos tercios se han ejecutado de forma directa y un tercio junto a la Diputació de València. En la actualidad quedan pendientes algunos trabajos de infraestructuras anexas, aunque en todos los casos hay soluciones provisionales.

En el caso de Quart-Benàger, durante los últimos meses se han ido reactivando los procesos de planta. A principios de año se recuperaron el pretratamiento y el proceso biológico, y se activó un sistema alternativo de desinfección que ha permitido lograr un "vertido cero" al cauce del Turia y la reutilización del agua para riego.

"El esfuerzo realizado nos ha permitido recuperar las infraestructuras de depuración afectadas en todo el territorio para alcanzar el 100% de la capacidad de depuración en los últimos meses", ha destacado el titular de Medio Ambiente.

Una vez concluidos los trabajos en depuradoras, la Generalitat va a apoyar a los municipios afectados por la dana para ejecutar las obras en sus redes de alcantarillado con los fondos del Gobierno. En total, 15 municipios se han sumado a la iniciativa puesta en marcha por la Conselleria, por la que los ayuntamientos podrán agilizar la contratación de emergencia de las obras a través de la empresa pública de gestión medioambiental Vaersa.