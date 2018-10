La Generalitat asume la tutela del bebé intoxicado por drogas y evalúa el entorno familiar para decidir su futuro

Publicado 21/08/2018 13:47:09 CET

La Generalitat Valenciana ha declarado en situación de desamparo al bebé de 15 meses que resultó intoxicado por cocaína y marihuana en Alicante y ha asumido su tutela mientras evalúa el entorno de la familia para decidir si en el futuro se queda en este ámbito o va a un centro.

Así lo ha señalado la consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, que ha explicado que cuando ocurren casos así en los que un niño da positivo en alguna sustancia tóxica, la Generalitat lo primero que hace es asumir la tutela de ese menor porque "es obvio que en prácticamente un bebé no se puede encontrar cocaína en su sangre".

"En este momento se está valorando si está en familia o si va a un centro, en función de cómo evoluciona su salud; lo primero es que tenga estabilizada su salud", ha dicho.

Preguntada sobre si se sabe a cargo de qué familiar podría quedar el menor, ha indicado que no y ha añadido que, en todo caso, no es un dato que se haría público porque es un niño y su seguridad tiene mucho que ver con preservar "determinadas informaciones que no añaden nada" y pueden afectar a su vida.

La Policía Nacional de Alicante detuvo el pasado 9 de agosto a una pareja, de 17 y 22 años, tras la intoxicación por cocaína y marihuana de su bebé de 15 meses. El bebé, al que las pruebas toxicológicas que se le realizaron confirmaron la intoxicación por ambas sustancias, fue trasladado al Hospital General Universitario de Elda (Alicante), donde llegó a ser atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Fuentes de la Conselleria de Sanidad han señalado que el pasado 13 de agosto el bebé ya recibió el alta hospitalaria y presentaba buen estado general.

La madre, de 17 años, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores, y el padre, de 22, fue puesto a disposición judicial y ambos quedaron en libertad, la chica a cargo de su propio padre, al ser menor de edad.