La Generalitat atiende a más de 6.000 mujeres víctimas de violencia en el primer semestre de 2025

Archivo - La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, durante una rueda de prensa para presentar el protocolo de actuación contra violencias sexuales en la Comunitat Valenciana, en Loco Club, a 5 de - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha informado de que la Red de Centros Mujer de la Generalitat ha atendido a 6.038 mujeres durante el primer semestre de 2025, con un "modelo cercano de protección y atención integral", de forma que se ha "consolidado como un recurso fundamental en la atención y protección de mujeres víctimas de violencia".

En total, se han registrado 20.662 atenciones desde los centros, entre intervenciones presenciales, telefónicas, en itinerancia y por videoconferencia. Aunque el número total de mujeres atendidas ha descendido levemente respecto al mismo periodo del año anterior (6.999 en 2024), han aumentado las atenciones de seguimiento y se ha reforzado la atención itinerante, especialmente en municipios del interior, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

Camarero ha destacado que "se ha intensificado el trabajo de seguimiento y acercado los recursos a las zonas más alejadas, porque la atención a las mujeres no puede depender de su lugar de residencia".

La vicepresidenta ha ensalzado el carácter "integral y humano" de la atención prestada por todos los profesionales que forman esta red de centros, que es "la puerta de entrada para muchas mujeres que necesitan ayuda, orientación y protección frente a situaciones de violencia".

Los datos reflejan también una mejora en la capacidad de detección y acompañamiento a través de visitas sucesivas. Así, el 68 por ciento de las atenciones han sido de seguimiento, frente al 65% del año anterior. Asimismo, la atención itinerante ha crecido un 10%, lo que "refuerza el compromiso de la Generalitat con el acceso equitativo a los servicios, sin importar el entorno urbano o rural", ha asegurado la vicepresidenta.

La Red de Centros Mujer cuenta actualmente con diez centros distribuidos por todo el territorio autonómico, que incluyen servicios 24 horas en València, Alicante y Castelló; centros con atención de 14 horas en municipios como Dénia, Torrevieja o Xàtiva; y un centro rural e interior en Elda.

A estos recursos se unen otros también dirigidos a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, con el objetivo de "erradicar la violencia desde todos los frentes: desde la prevención hasta el acompañamiento".

CENTROS DE CRISIS 24 HORAS

En los tres Centros de Crisis 24 horas --que la Generalitat ha abierto este 2025 en las tres capitales de provincia-- se ha atendido a 115 mujeres víctimas de violencia sexual en su primer semestre de funcionamiento.

València se sitúa a la cabeza con 74 atenciones, seguida de Castelló y Alicante. El perfil más frecuente es el de mujeres jóvenes de entre 18 y 35 años y la mayoría de las víctimas son mayores de edad, aunque han atendido también a cinco menores.

Desde su apertura progresiva en los primeros meses del año, los tres centros han comenzado a ofrecer atención presencial, psicológica, jurídica y social a mujeres víctimas de agresiones sexuales recientes o pasadas.

"Las mujeres saben ahora que cuentan con un recurso seguro, inmediato y profesional que las acompaña en todo el proceso, desde la atención psicológica hasta el asesoramiento legal", ha sostenido la consellera, quien ha puesto el valor el "esfuerzo" realizado por su departamento para implantar "en tiempo récord" este servicio, que "garantiza asistencia las 24 horas a las víctimas de violencia sexual en todo el territorio".