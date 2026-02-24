Generalitat aumenta un 50% la dotación de los avales de vivienda para jóvenes y el préstamo llegará al 100% del precio

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, asiste a la presentación de la nueva convocatoria del Programa de Garantías del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), a 24 de febrero de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Eduardo Manzana - Europa Press

La Generalitat ha aumentado en un 50% el presupuesto del programa de garantías del Institut Valencià de Finances (IVF) para facilitar a los jóvenes el acceso al crédito en la adquisición de su primera vivienda, hasta alcanzar los 30 millones de euros

El aumento presupuestario permitirá que la Generalitat avale hasta el 20% del precio de la vivienda, en lugar del 15% de la anterior convocatoria. Con ello, los beneficiarios podrán acceder a préstamos bancarios de hasta el 100% del precio de sus viviendas.

Estas son algunas de las novedades de la convocatoria de 2026 de este programa, dirigido a la población de entre 18 y 45 años. La nueva edición se ha presentado este martes en un acto en el que han intervenido el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, y el director general del IVF, Enrique Montes, con la asistencia de la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero.

Este programa de avales es totalmente gratuito, tanto para los beneficiarios como para las entidades financieras colaboradoras, y su solicitud se realiza directamente a través de la sede electrónica del IVF. La convocatoria de 2026 arrancó en enero y, desde entonces, ya se han aprobado 248 avales con 373 beneficiarios, con una financiación bancaria de 32,1 millones de euros y un importe avalado de 4,6 millones de euros.

Entre las novedades para 2026, se amplía el precio máximo de los inmuebles adquiridos, que pasa de los 277.000 a los 311.000 euros, en función de la evolución del Índice de Precios de Vivienda (IPV).

Además, dentro del Plan Endavant, suprime el límite de edad a los residentes en municipios afectados por la dana el 29 de octubre de 2024 y también se amplía la red de entidades colaboradoras.

Otra novedad es la modificación de las normas regulatorias para que entidades que hasta ahora no han participado participar como colaboradoras puedan hacerlo. Hasta el momento el programa ha contado con la participación de 16 entidades financieras.

MÁS DE 2.400 JÓVENES AVALADOS

Desde su puesta en marcha en junio de 2024, el programa de garantías del IVF ha beneficiado a 2.471 personas de la Comunitat Valenciana, con un total de 1.681 operaciones. Por provincias, se han avalado 586 operaciones en Alicante, 213 en Castellón y 882 en Valencia.

La edad media de los beneficiarios ha sido de 33 años. Un total de 945 operaciones han ido en nombre de un titular y 736 operaciones han sido de dos titulares.

En concreto, el IVF ha concedido avales por importe superior a los 22 millones de euros que han facilitado el acceso a casi 183,5 millones de euros de financiación y la compra de inmuebles por un valor conjunto de más de 200 millones de euros.

El precio medio de las viviendas avaladas ha sido del 119.397 euros, y se han avalado inmuebles con precios desde los 30.000 euros a los 277.000 euros.

"NO TENEMOS UNA VARITA MÁGIGA PERO TENEMOS UN PLAN"

Pérez Llorca ha subrayado que la Generalitat ha mejorado este programa porque se ha "dado cuenta de que había que ayudar más y hacer una apuesta más decidida por intentar minorizar el problema de la vivienda". "No tenemos una varita mágica pero en la Generalitat tenemos un plan para solucionarlo", ha afirmado.

El 'president' ha afirmado que las iniciativas puestas en marcha por el Consell en materia de vivienda "están surtiendo efecto", como la ampliación del programa de avales, la rebaja de impuestos, y la promoción de inmuebles protegidos con el Plan Vive. También ha asegurado que las rebajas fiscales del Consell permiten "dinamizar el mercado" y disminuir el precio. Igualmente, ha puesto en valor el Plan Vive para poner en marcha 4.800 viviendas de protección pública en esta legislatura.

A preguntas de los medios de comunicación sobre si se podría ampliar el presupuesto del programa en caso de agotarse los fondos, el 'president' ha señalado que se estudiará llegado el momento.

Sobre si la no aprobación de los Presupuestos de la Generalitat de 2026 puede frenar las políticas de vivienda, ha rechazado este escenario y ha destacado el aumento presupuestario de esta convocatoria, con la dotación más alta desde su puesta en marcha en 2024. "Nosotros tenemos unos presupuestos que están en vigor porque se aprobaron en el mes de mayo", ha subrayado.