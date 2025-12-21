La Generalitat aumenta a 9.000 estudiantes más de centros afectados por la dana las ayudas para material escolar

Archivo - Imagen de un barranco afectado por la riada. - GENERALITAT - Archivo

VALÈNCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 9.000 estudiantes más de centros afectados por la dana del 29 de octubre de 2024 recibirán ayudas de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades para afrontar gastos de material escolar por importe de 4,5 millones de euros.

Esta cuantía forma parte de una convocatoria cuyo importe global asciende a 100.558.500 euros y se prevé que beneficiará a cerca de 69.000 estudiantes matriculados en centros públicos, privados y concertados situados en los municipios afectados por la riada, ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Las ayudas se enmarcan en el Plan Endavant y están reguladas por el Decreto 148/2025, que establece una ayuda extraordinaria de 500 euros por alumno o alumna para contribuir a paliar los gastos derivados de la pérdida de material escolar y garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones de igualdad.

Hasta la fecha, la Generalitat ha concedido 17,5 millones de euros a través de seis resoluciones parciales, publicadas progresivamente en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, que han beneficiado a 35.000 estudiantes de centros escolares de la provincia de Valencia.

El objeto de estas ayudas es facilitar la reposición del material escolar destruido o dañado como consecuencia del episodio de lluvias torrenciales que afectó a la provincia de Valencia el pasado año, así como aliviar la carga económica de las familias afectadas y favorecer el restablecimiento de la normalidad en el desarrollo de la actividad educativa.

Las ayudas se dirigen al alumnado matriculado en enseñanzas regladas no universitarias de la Comunitat Valenciana a fecha 30 de septiembre de 2025, siempre que cursen sus estudios en centros públicos, privados y concertados situados en los municipios afectados por la dana del 29 de octubre de 2024.

Concretamente, estas enseñanzas regladas abarcan Educación Infantil de segundo ciclo; Educación Primaria; Educación Secundaria Obligatoria; Bachillerato; Formación Profesional; Programas Formativos de Cualificación Básica; Formación de Personas Adultas; Enseñanzas de Idiomas; Enseñanzas Artísticas Profesionales de Música y Danza; Enseñanzas Deportivas; Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño y Centros de Educación Especial específica, conforme a lo dispuesto en la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación.

La medida --añade-- refuerza el compromiso de la Generalitat con la recuperación del sistema educativo en las zonas afectadas por la dana y está en línea con su apuesta por la igualdad de oportunidades.