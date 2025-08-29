La Generalitat aumenta conexiones y frecuencias en dos redes de autobuses interurbanos de la provincia de Alicante - GVA

ALICANTE, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha aumentado las conexiones y los horarios de frecuencias de los autobuses interurbanos de la concesión CVA-023, que desde ahora se llamará el Bus del Vinalopó, y CVA-015, que será La Nueva Alcoyana, en la provincia de Alicante. Estas mejoras entrarán en funcionamiento a partir del 1 de septiembre en ambas redes, operadas por la empresa Vectalia.

El Bus del Vinalopó es el renovado servicio público de autobús que conectará el Alto y Medio Vinalopó con Elche y Alicante mediante 16 líneas regulares, además de dos líneas metropolitanas para desplazarse entre Elda, Petrer y Monóvar. Como novedad, habrá conexiones con los hospitales de Elda y del Vinalopó, así como con la Universidad de Alicante (UA).

Un total de cinco líneas conectarán el Hospital de Elda con localidades como Alicante, Petrer, Villena, Sax, Novelda, Monóvar o Pinoso. Dos líneas serán las que unan el Hospital del Vinalopó con Villena, Sax, Elda y Petrer, mientras que tres rutas conectarán la UA con Sax, Elda, Petrer, Novelda y Monóvar.

Otras "novedades importantes" serán el aumento de las conexiones entre Novelda, Monóvar y Alicante; más frecuencias en las líneas metropolitanas entre Elda, Petrer y Monóvar; un nuevo servicio entre Pinoso y Elche, y la conexión con la alta velocidad, disponible mediante un servicio especial de transporte a la demanda, que se ha planificado hacia la estación de AVE de Villena, "que favorecerá la intermodalidad tren-autobús".

Por su parte, La Nueva Alcoyana es la actualización del servicio de autobús que, con nueve líneas regulares, unirá el triángulo Alcoi/Cocentaina, Villena y Alicante. Algunas de las localidades atendidas por esta red serán Ibi, Castalla, Xixona, Mutxamel, Villena, Sant Joan o Sant Vicent del Raspeig, así como algunos "importantes centros" de servicios públicos como la UA o el Hospital de Elche.

Entre las novedades de esta red destaca la nueva línea directa entre Alicante y Alcoi, que, sumada al resto de conexiones entre las dos ciudades mediante otras líneas, implica un incremento de 16 a 26 expediciones diarias entre ambos municipios en los días laborables. Los sábados el servicio se verá incrementado de nueve a 18 expediciones, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

La conexión con Xixona es otra de las "grandes mejoras", ya que las líneas que pasan por esta localidad aumentan de una a cinco. La Nueva Alcoyana también ofrecerá diferentes rutas hacia el Hospital de Sant Joan y la UA.

En total, serán tres las líneas que unirán Alcoi, Ibi, Tibi, Torremanzanas y Xixona con el centro hospitalario y otras dos líneas que conectarán la UA con municipios como Alcoi, Ibi, Onil o Castalla. Igualmente, contará con servicio de transporte a la demanda, en este caso en la localidad de Tibi, concretamente hacia la Urbanización Terol.