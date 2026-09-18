La Generalitat celebra los 25 años de la eXLPV, que conecta 324 bibliotecas de 217 municipios

La Generalitat celebra los 25 años de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana, que conecta 324 bibliotecas de 217 municipios - GVA

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat celebra el 25 aniversario de la Red Electrónica de Lectura Pública Valenciana (eXLPV), impulsada por la Dirección General de Cultura y consolidada como una de las principales infraestructuras públicas de acceso a la cultura en la Comunitat Valenciana.

La red comenzó a funcionar el 11 de septiembre de 2001 con tres objetivos: dotar a las bibliotecas públicas valencianas de un sistema común de gestión, crear un catálogo colectivo en línea y establecer un carné único de lector. Actualmente, integra 324 centros de 217 municipios, reúne más de siete millones de ejemplares y presta servicio a más de 1,5 millones de usuarios, tal como ha detallado la administración autonómica en un comunicado.

La consellera de Educación, Cultura y Universidades, Carmen Ortí, ha destacado que la eXLPV "garantiza el acceso a los libros, la información y la cultura en todo el territorio valenciano" y ha subrayado "el valor de la colaboración entre la Generalitat y los ayuntamientos para reforzar el servicio público bibliotecario."

UN SERVICIO COMÚN PARA TODA LA COMUNITAT VALENCIANA

En la eXLPV participan las bibliotecas públicas del Estado en la Comunitat Valenciana y las bibliotecas municipales adheridas al programa, bajo la coordinación técnica del Servicio del Libro y Bibliotecas de la Dirección General de Cultura. Su catálogo colectivo permite localizar libros, revistas y otros materiales en toda la red o en bibliotecas concretas, además de realizar búsquedas por comarcas.

El carné único es válido en todos los centros integrados y facilita el préstamo, la reserva y renovación de ejemplares, así como el acceso a los servicios digitales eBiblio Comunitat Valenciana y eFilm Comunitat Valenciana.

A través de eBiblio se ofrece préstamo digital de libros electrónicos, periódicos y revistas, mientras que eFilm permite acceder a contenidos audiovisuales en línea. La actividad de la red refleja su alcance y uso por parte de la ciudadanía. En 2025 registró 2.691.855 préstamos a domicilio.

APOYO A BIBLIOTECAS, LIBRO Y LECTURA

La Generalitat destina en 2026 un total de 1.120.000 euros a bibliotecas y agencias de lectura municipales: 280.000 euros para actividades de fomento lector, 560.000 euros para adquisición de material bibliográfico y 280.000 euros para equipamiento. Estas ayudas permiten renovar colecciones, mejorar instalaciones y ampliar los servicios bibliotecarios, con atención a la infancia y la juventud, la inclusión y la transformación digital.

La Conselleria mantiene además líneas de colaboración con librerías, editoriales, autores, ilustradores, asociaciones profesionales, centros educativos y entidades culturales, así como el apoyo a ferias del libro y otras iniciativas de promoción de la lectura.

La Generalitat afronta los próximos años con el objetivo de continuar ampliando y modernizando la red, mejorar la experiencia de las personas usuarias, incorporar nuevos servicios y reforzar la colaboración con las entidades locales.

Ortí ha concluido que la eXLPV, tras 25 años de funcionamiento, "constituye una muestra del valor de las políticas públicas sostenidas en el tiempo y del compromiso de la Generalitat con una cultura accesible, próxima y presente en todo el territorio valenciano".

Se puede obtener más información y acceder al catálogo en la siguiente página web: cultura.gva.es/es/web/xlpv.