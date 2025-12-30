La Generalitat concede más de 336 millones en ayudas a más de 86.600 personas que perdieron sus vehículos en la dana

Archivo - Desguace de vehículos afectados por la dana en un polígono de Catarroja, a 29 de noviembre de 2024, en Catarroja. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha concedido más de 336 millones de euros en ayudas en lo que va de año a más de 86.600 personas que perdieron sus vehículos en la dana del 29 de octubre 2024. Así se desprende de los datos de la Agencia Tributaria Valenciana, organismo de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, que ha gestionado estas ayudas.

Los municipios con más personas receptoras han sido Paiporta, con 10.269 y un importe de 40 millones; seguido de Catarroja, con 9.636 beneficiarios, con un importe de más de 36 millones; València con 8.941 beneficiarios, con 34,7 millones y Algemesí, con 8.004 y un importe total de 30,7 millones.

Los principales requisitos de la ayuda eran que la persona solicitante fuera titular de un vehículo asegurado y que hubiera causado baja -temporal o definitiva-, con motivo de la dana en el Registro de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Asimismo, era indispensable haber iniciado una reclamación al Consorcio de Compensación de Seguros o a la aseguradora del vehículo y asumir el compromiso de tramitar la baja definitiva antes del 31 de diciembre de 2025. El pleno del Consell aprobó el pasado 19 de diciembre la ampliación de este plazo hasta el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de facilitar que las personas beneficiarias puedan cumplir con este requisito.

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha destacado "la eficacia de la administración valenciana para tramitar estas ayudas con agilidad y garantizar que lleguen cuanto antes a quienes realmente las necesitan", y ha reafirmado el "compromiso" del Consell con los afectados por las inundaciones de octubre de 2024.

TRES CONVOCATORIAS

La concesión de estas ayudas se ha desarrollado en tres grandes fases distintas. La primera convocatoria, para personas físicas y determinados tipos de vehículos, tuvo como plazo de presentación de solicitudes desde el 16 de enero hasta el 28 de febrero y posteriormente se abrió un nuevo plazo entre el 15 de mayo hasta el 4 de junio.

En este caso podían ser beneficiarias personas físicas que hubieran perdido determinados tipos de vehículos en la riada, principalmente motocicletas, ciclomotores, turismos y furgonetas y camiones de menos de 3,5 toneladas.

En esta fase se resolvieron favorablemente 82.069 solicitudes, que se pagaron "en pocos días" desde su presentación gracias a la implementación de un sistema que permitía la comprobación automática de los requisitos. "Las solicitudes se tramitaron de forma ágil y eficaz sin que las personas solicitantes tuvieran que presentar ningún tipo de documentación", ha manifestado el conseller.

La segunda fase se desarrolló entre el 16 de junio y el 31 de julio de este año. Esta segunda convocatoria se amplió a personas jurídicas, de forma que empresas, asociaciones y otro tipo de entidades jurídicas también pudieran ser beneficiarias de estas ayudas. Asimismo, se amplió la tipología de vehículos que podían ser beneficiarios, incluyéndose tractores, autobuses, autocaravanas, camiones y furgonetas de gran tonelaje, entre otros. En esta fase se resolvieron favorablemente 3.859 solicitudes.

Por último, en septiembre de 2025 se anunció un incremento de las ayudas, de forma que las cuantías recibidas por las personas beneficiarias (2.000 euros en el caso de automóviles o 750 euros para motocicletas) se duplicaba. El pago se realizó de forma automática a las mismas cuentas bancarias en las que se había ingresado la primera ayuda. Las personas beneficiarias no tenían que llevar a cabo ningún trámite.

A su vez, se llevó a cabo una nueva convocatoria, con un plazo de presentación de solicitudes entre el 1 y 22 de octubre y con las mismas características de la segunda convocatoria. De esta forma, cualquier afectado que no hubiera solicitado la ayuda en las anteriores convocatorias podía hacerlo en esta ocasión. La resolución de esta fase está concluyendo y de momento cuenta con cerca de 800 beneficiarios.