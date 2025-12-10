Generalitat critica que el Gobierno deje fuera de la propuesta de condonación de deuda el criterio de infrafinanciación

El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, en imagen de archivo - GVA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, ha criticado este miércoles que el Gobierno de España "haya dejado fuera de la propuesta de condonación de la deuda el criterio de infrafinanciación".

El conseller se ha pronunciado así en un comunicado sobre el proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros y ha lamentado que la condonación de la deuda "no soluciona los problemas de la Comunitat Valenciana".

Rovira ha subrayado que la deuda de la Comunitat Valenciana "es por ingresar menos, no por gastar más" y ha advertido que los valencianos "no pueden seguir soportando una infrafinanciación que dura demasiado, y especialmente ahora, ya que la reconstrucción tras la dana está suponiendo un esfuerzo presupuestario enorme".

"El único propósito de la propuesta ha sido y es contentar a Cataluña", ha manifestado el conseller, quien ha recalcado que la condonación "requiere de aprobación en el Congreso y habrá que ver si el Gobierno tiene los apoyos para sacarla adelante".

A juicio del conseller, "hay un error de inicio, ya que se habla de condonación cuando se debería estar hablando del cambio efectivo del sistema de financiación". "Lo principal es empezar la casa por los cimientos y cambiar el sistema de financiación y después hablar de reestructuración de deuda, pero sin un cambio del sistema no se soluciona el problema de fondo", ha indicado.

Para Rovira, la Comunitat Valenciana "ha tenido ya la suficiente paciencia, por lo que instamos al Gobierno de España a que en el próximo Consejo de Política Fiscal se haga una propuesta que reconozca a todos y cada uno de los valencianos".