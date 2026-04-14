La Generalitat critica que el plan del Gobierno que busca crear unas 200 viviendas en zona dana llega "tarde"

Archivo - El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (d), y la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat valenciana, Susana Camarero (i), durante una sesión de control, en Les Corts, a 18 de - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha lamentado que "el plan del Gobierno para la zona dana que llega tarde, sin coordinación, claramente insuficiente" y "a remolque del trabajo ya ejecutado por el Consell", que es el que "desde el primer momento ha liderado la respuesta real y efectiva en materia de vivienda".

De esta manera se ha expresado el secretario autonómico de Vivienda después de que la directora de Casa 47, Leire Iglesias, haya informado de que empresa estatal de vivienda prevé crear alrededor de 200 viviendas para alquiler "asequible" en municipios afectados por la dana en la provincia de Valencia, mediante la convocatoria de 22,8 millones de euros para construir estos pisos gracias a la cesión de suelo municipal por parte de los ayuntamientos.

En concreto, esta convocatoria priorizará las localidades con mayor tensión residencial. Una vez construidos, los pisos se destinarán a alquiler "asequible" con un precio que permita que los inquilinos no tengan que destinar más del 30 por ciento de sus salarios.

Al parecer de Fernández, "los anuncios vacíos y a rebufo dejan más en evidencia a un Gobierno que no se ha preocupado por esta tierra nunca y mucho menos en los momentos más duros". En este punto, Fernández ha recriminado la "deslealtad institucional y, sobre todo, con los ciudadanos, de un Gobierno de Sánchez que se negó a colaborar con la Generalitat para poner viviendas a disposición de los afectados por la dana".

Según ha resaltado, "frente al tacticismo político, aquí actuamos con hechos, porque la Generalitat ya está ejecutando el Plan Vive Dana, que prevé 250 viviendas en una primera fase y, de las cuales, ya hay 100 en marcha --35 adjudicadas en Utiel y 63 licitadas en Utiel y Albal-- con una inversión de 21,7 millones de euros de fondos propios de la Generalitat".

"Se trata --ha dicho-- de viviendas que ya están avanzando en el marco de un Plan Vive Dana al que se han adherido 60 municipios, de todos los colores políticos, un plan realista, innovador, que cuenta con colaboración institucional, que permite utilizar suelo dotacional para vivienda, que ha marcado un hito al licitar los primeros pliegos de vivienda totalmente industrializada en España para agilizar los plazos".

Así, Fernández ha denunciado que, "frente a ello, hay un Gobierno de España que no ha colaborado en ningún momento con la Generalitat", al tiempo que ha acusado al Ejecutivo central de actuar "de forma unilateral y sin coordinación con las políticas ya en marcha en la Comunitat Valenciana". Y ha concretado que "no ha cedido viviendas de la Sareb, generando incertidumbre en plena emergencia habitacional y ha reaccionado tarde a una situación urgente que necesitaba de soluciones eficaces y rápidas".

Para el secretario autonómico de vivienda, "resulta cuanto menos sorprendente que, lejos de unir fuerzas para buscar soluciones, el Gobierno solo siga en guerra de titulares, en el tacticismo político y sin ningún tipo de intención de colaborar para dar una respuesta ágil, eficaz y coordinada a las necesidades de vivienda en los municipios afectados".

A su juicio, "es el modus operandi del Gobierno de Sánchez, que, además del desprecio a los afectados por la dana, ha mantenido paralizado suelo estratégico, como el del antiguo Cuartel de Ingenieros de València, donde podrían haberse desarrollado más de 400 viviendas, y que rompió el convenio unilateralmente desde Madrid cuando esta tierra más estaba sufriendo".

"Un ejemplo claro del objetivo de cada uno: los terrenos de la Generalitat en esta parcela ya están adjudicados mientras los del Gobierno continúan paralizados como ejemplo de la vergüenza y el ataque del ejecutivo de Sánchez a esta Comunitat", ha concluido.