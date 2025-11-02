Generalitat da 750.000 euros a 87 entidades para programas de envejecimiento activo y lucha contra soledad no deseada

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, ha concedido un total de 750.000 euros para el fomento de programas de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, con el objetivo de fortalecer las iniciativas de tercera edad y asociacionismo, además de actuaciones en enfermedades neurodegenerativas y de atención a personas mayores y el mundo rural.

Según ha publicado el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) un total de 87 entidades dedicadas a las diversas atenciones a personas mayores se beneficiarán de estas ayudas, destinadas a financiar actuaciones desarrolladas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Las entidades beneficiarias están reconocidas como parte del Tercer Sector de Acción Social, conforme a la Ley 43/2015, de 9 de octubre, según ha precisado la administración autonómica en un comunicado.

En la valoración de los proyectos se han tenido en cuenta criterios como la originalidad de las propuestas, el trabajo en red con otras entidades, el ámbito de actuación, la coordinación entre áreas de igualdad y políticas inclusivas, y los recursos humanos dedicados a cada programa. También se ha valorado la responsabilidad social de las entidades en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la calidad laboral de su personal.

La directora general de Dependencia y de las Personas Mayores, Beatriz Simón, ha destacado la "importancia" de las políticas destinadas a mejorar la calidad de la vida activa de las personas mayores. En este sentido, ha recordado que la Generalitat destina este año más de 15 millones de euros para fomentar, apoyar e impulsar el envejecimiento activo de los mayores, en Centros de Envejecimiento Activo, que cuentan con más de 234.000 personas socias, programas de Termalismo y Vacaciones Sociales y líneas para combatir la soledad no deseada.

Simón ha subrayado que el Consell "invierte en atención social, incrementa recursos y plazas y mejora cada día la calidad de los servicios". "Este es nuestro compromiso con las políticas sociales y con las personas mayores para que puedan envejecer con dignidad, autonomía y en compañía", ha concluido.