La Generalitat declara luto oficial por el fallecimiento del expresident José Luis Olivas

Imagen de archivo del Palau de la Generalitat - GVA

VALÈNCIA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat declarará luto oficial en la Comunitat Valenciana este domingo, 30 de noviembre, con motivo del fallecimiento del 'expresident' José Luis Olivas Martínez.

Así lo ha anunciado el gobierno autonómico, que recuerda, en un comunicado, que Olivas desempeñó el cargo de 'president' entre julio de 2002 y junio de 2003. Asimismo, fue diputado en Les Corts desde 1995 hasta 2003, conseller de Economía y Hacienda entre 1995 y 1999 y vicepresident del Consell desde 1999 hasta 2002.

Durante la jornada de luto oficial las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes de la Generalitat, en señal de respeto y pésame.

Además, el Consell invita al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y a arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales.

Con este gesto, la Generalitat, "en nombre del pueblo valenciano, manifiesta su profundo pesar por esta irreparable pérdida y traslada su sentido pésame a la familia y allegados del expresident".