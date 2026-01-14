La Generalitat denuncia una convocatoria de ayudas por la dana "totalmente falsa" remitida a asociaciones por WhatsApp

Archivo - Imagen de archivo de una máquina excavadora a 12 de diciembre de 2024 en Paiporta, Valencia. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana ha denunciado este miércoles una "falsa" convocatoria de ayudas por la dana que está llegando vía WhatsApp a diversas asociaciones y entidades como 'Comunicado oficial para los ciudadanos afectados por la dana'.

A pesar de llevar un membrete de la Generalitat Valenciana "no es una convocatoria de ayudas y lo que pretende es engañar a los ciudadanos", denuncia el Consell en un comunicado en el que advierte que "nunca tramita ningún tipo de ayudas a través de un WhatsApp como indica el falso comunicado ni tampoco es la Abogacía de la Generalitat, cuyo nombre se ha usado en el comunicado, el órgano administrativo competente en estos asuntos".

En este sentido, recalca que cualquier ayuda de la Generalitat es anunciada "con transparencia y publicidad a través del Diario Oficial de la Generalitat y las webs oficiales en las que se determina claramente los lugares de presentación de documentos y los plazos administrativos correspondientes".

En el caso concreto de las ayudas relacionadas con la dana existe una web específica que recoge toda la información: https://aciara.gva.es/es/. Ante la situación generada, la Generalitat anuncia que investigará la procedencia de ese documento y ejercerá las medidas judiciales oportunas.