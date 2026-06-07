La Generalitat destaca que Llorca cumple en seis meses el 63% de los compromisos de su investidura

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca - GVA

VALÈNCIA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha destacado que el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha cumplido en seis meses al frente del Consell el 63% de los compromisos adquiridos en el debate de investidura, entre los que destacan la rebaja de la presión fiscal, el impulso a las políticas sociales y la defensa de los sectores productivos de la Comunitat Valenciana, entre otros.

Según ha detallado la administración valenciana en un comunicado, de las 35 actuaciones comprometidas, 22 ya se han realizado, como las nuevas rebajas de impuestos para las clases bajas y medias trabajadoras, la segunda Ley de Simplificación Administrativa, y el acceso de los jóvenes a la vivienda con la nueva convocatoria del programa de Garantías del Institut Valencià de Finances (IVF), cuya dotación económica ha aumentado un 50%, beneficiando a más de 1.300 jóvenes solo en el primer cuatrimestre de 2026.

Igualmente, la Generalitat ha resaltado que se han acometido diferentes ayudas dirigidas a la industria agroalimentaria, se ha puesto en marcha la Estrategia Valenciana para el Fomento de la Ganadería Extensiva 2026-2030, además de avanzar en las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó, reivindicar al agua que necesita y merece la Comunitat Valenciana y demandar igualdad de condiciones en los protocolos de importación de productos agrícolas.

En el ámbito de la financiación, el 'president' también ha instado al Gobierno de España a activar un sistema "justo, solidario y equitativo", al tiempo que ha reprochado "la falta de voluntad de diálogo" del Ejecutivo central "para poder negociar mejores condiciones para los valencianos".

Del mismo modo, ha demandado un fondo de nivelación transitorio "que haga justicia con nuestra tierra", y ha recordado que el ministro de Hacienda lo defendía cuando era miembro del Gobierno valenciano.

Por otra parte, la administración ha explicado que 13 compromisos se encuentran actualmente en ejecución como el desarrollo del Plan VIVE, que cuenta ya con 4.800 viviendas de protección pública en marcha.

La Generalitat también se ha referido a la creación de puntos de atención sanitaria urgente permanente 24 horas en todos los municipios de más de 50.000 habitantes, la gratuidad del primer curso de Universidad a estudiantes que aprueben todas las asignaturas que se activará el próximo curso académico y el fomento de obras hídricas para evitar inundaciones como los parques inundables, entre otros ejemplos.

"RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD"

La Generalitat, en su comunicado, también remarca que, desde su llegada a la presidencia de la Generalitat, el jefe del Consell ha apostado por "la recuperación de la normalidad, la estabilidad institucional y una política útil al servicio de todos los ciudadanos frente a la crispación", según ha indicado.

En este sentido, ha abogado por "el diálogo y el entendimiento para llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad", entre los que ha mencionado la constitución de la Comisión Mixta y las 27 medidas consensuadas con sindicatos y patronal para apoyar a familias y empresas que contemplan la movilización de 421,26 millones de euros.

Con respecto a la reunión mantenida con el presidente del Gobierno, en la que el jefe del Consell presentó '100 acciones para avanzar juntos', con iniciativas para la reconstrucción y la recuperación; incentivar la economía y el empleo; y para mejorar la vida de las personas, ha lamentado que Ejecutivo central "solo haya cumplido tres de ellas", por lo que ha denunciado "la nula implicación del Gobierno con nuestra tierra".

La agenda institucional del president durante estos seis meses ha contabilizado un total de 266 actos distribuidos en la provincia de Valencia, Alicante y Castellón, además de otros realizados en otras regiones españolas y países, visitando en conjunto 52 ciudades y municipios.

OTRAS ACCIONES DE GOBIERNO

Otras de las acciones destacadas durante la presidencia de Pérez Llorca, añade la Generalitat, ha sido la presentación del proyecto de Ley de Presupuestos 2026 que contemplan 33.305 millones de euros y destinan ocho de cada diez euros a políticas sociales; y el impulso a la reconstrucción económica y social de la Comunitat Valenciana tras la dana con el 65% de las medidas competentes a la Generalitat en marcha o acabadas del 'Plan Endavant'.

Además, el president ha incidido en que el Gobierno valenciano realizará una rebaja en el tramo autonómico del IRPF que beneficiará especialmente a las rentas medias y bajas con un ahorro fiscal de 160 millones de euros concentrados de una manera especial entre los tramos de 32.000 y 72.000 euros. La medida se implementará en la Renta de 2026 cuya campaña se realizará en 2027.

El Anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat recoge también medidas en impuestos de Sucesiones y Donaciones para facilitar el relevo de las empresas familiares.

En referencia a las políticas sociales, el jefe del Consell ha aludido a la rebaja de las listas de espera de dependencia y quirúrgicas, el refuerzo a la Atención Primaria y al área de Salud Mental, la puesta en marcha de la Estrategia contra el Cáncer 2026-2030, o la consolidación de la transformación del Programa de Prevención de Cáncer de Mama, además del impulso a las infraestructuras sanitarias y sociosanitarias.

Entre las medidas puestas en marcha a nivel fiscal, ha recordado las nuevas deducciones fiscales en el IRPF para fomentar la práctica de la música, la ampliación de los incentivos por gastos sanitarios y por la práctica de actividades deportivas y saludables a las clases medias trabajadoras o la reducción del Impuesto de Patrimonio, entre otras.

En el área de infraestructuras, se han promovico actuaciones estratégicas para la Comunitat Valenciana como la estación central del TRAM d'Alacant, el eje de la cerámica, o el plan de inversiones de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), además de seguir avanzando en la renovación del mapa concesional de transporte regular de viajeros y en el plan de obras de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

El president de la Generalitat ha aseverado además que la "Comunitat Valenciana vuelve a ser una tierra de oportunidades gracias a las políticas del Consell" y ha destacado el trabajo de la Generalitat para "atraer proyectos que podrían generar 18.000 millones de euros de inversión y la creación de alrededor de 25.000 empleos".

Finalmente, ha aludido al "crecimiento económico sólido y dinámico" de la Comunitat Valenciana, con indicadores positivos como el liderazgo en la creación de empresas, autónomos y la generación de puestos de trabajo para jóvenes, mujeres y el relativo a empleo tecnológico; o la previsión del BBVA Research que pronostica que la economía valenciana liderará el crecimiento en 2026 en España con un 3%, situándose por encima de la media nacional.